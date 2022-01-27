Княгиня Шарлен пропустила чергове національне свято Монако

На святі Святої Девото, покровительки Монако, був присутній князь Альбер із дітьми та його сестра Кароліна, але не Шарлен

Сьогодні в князівстві Монако відзначають важливе національне свято – День Святої Девото, покровительки держави. І вночі князь Альбер взяв участь у традиційній церемонії. Зазвичай його завжди супроводжувала дружина, але не зараз. Княгиня Шарлен, як зрозуміло, все ще не повернулася додому з лікарні, де поправляє слабке здоров'я. Про це пише Daily Mail.

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63-річний князь Альбер узяв участь у символічному спалюванні вітрильника. За легендою, Свята Девото народилася на Корсиці близько 238 року та присвятила себе богу. Губернатор острова наказав кинути її до в'язниці, побити камінням і четвертувати. Тіло святої було наказано спалити, але його таємно завантажили на корабель і відправили до Африки. Але почався шторм, і голубка, яка вилетіла з рота святої, привела корабель до території Ле Гомат, частини князівства Монако. На місці, де була похована свята, звели каплицю, а корабель, що ніс її тіло, спалили. З того часу повідомлялося про численні чудеса, пов'язані зі святою. Вона вважається покровителькою князівства та сімейства Грімальді.

Фото: Getty Images

До князя Альбера на церемонії зазвичай приєднувалася княгиня Шарлен, вона й підносила смолоскип до вітрильника, але зараз його супроводжували тільки його діти: принцеса Габріела та принц Жак, а також сестра князя – принцеса Кароліна, його племінник Луї Дюкре та двоюрідна племінниця Мелані-Антуанетта де Массі.

Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

[ + – ] Княжа родина Монако на святкуванні Дня Святої Девото Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Про Шарлен на святі не згадували. Стало ясно, що 25 січня свій 44-й день народження вона відзначала одна, все ще перебуваючи в таємничій лікарні, де відновлює здоров'я. Вона опублікувала відео із сімейними фотографіями у своєму Instagram.

Відомо, що до лікарні в Європі Шарлен вирушила ще в листопаді минулого року, невдовзі після того, як повернулася з ПАР, де провела 10 місяців і перенесла кілька операцій.

Її чоловік, князь Альбер, розпливчасто згадував, від якої недуги лікується його дружина, він зазначав, що вона страждає від "емоційного та фізичного виснаження". Минулого місяця з'ясувалося, що до повного одужання їй ще кілька місяців.

Відомо, що Габріела та Жак бачили свою матір на Різдво, коли їздили відвідати її на різдвяні канікули, але чи бачилися вони згодом – невідомо.

Через довгу відсутність княгині Шарлен стали з'являтися чутки про її швидке розлучення з чоловіком, але князь Альбер заперечує, що між ними стався розлад. А тим часом журналісти з'ясували, що княгиню в її добровільному "вигнанні" відвідував відомий серцеїд і російський мільярдер Володимир Доронін, колишній бойфренд супермоделі Наомі Кемпбелл.