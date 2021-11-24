Княгиню Шарлен підозрюють у романі з російським олігархом Дороніним

Офіційно, княгиню монакську та мільярдера пов'язує лише дружба, але інсайдери впевнені у більшому.

Княгиня Монако Шарлен наразі перебуває на лікуванні в клініці за межами князівства. І її підтримує зараз російський мільярдер Володимир Доронін, який має репутацію плейбоя. Про це пише Le Figaro.

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Раніше інсайдери повідомляли, що підтримку Шарлен Доронін почав надавати ще коли вона перебувала в ПАР. Княгиня перенесла дві операції, довгий час не могла нормально харчуватися, втратила кілька кілограмів і загалом почувалася не найкраще.

Як повідомляли в Монако, повернутися вона не може через рекомендації лікарів і, хоча в ПАР княгиню підтримували члени сім'ї, вона все одно почувалася самотньо.

Водночас Володимир Доронін був поруч і "надав необхідну підтримку". Також інсайдер згадав, що вони проводили час разом.

Шарлен повернулася до Монако, проте вже за десять днів відбула до невідомої клініки, де, за словами її чоловіка, князя Альбера, відновлює сили та душевне здоров'я. І знову інсайдери повідомляють про те, що час із нею проводить Володимир Доронін.

[ + – ] Княгиня Шарлен із сім'єю незабаром після повернення в Монако Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

З боку пресслужби палацу, ЗМІ чують лише офіційні коментарі, за допомогою яких монарша родина Монако продовжує стверджувати, що в стосунках князя Альбера та його дружини все гаразд, а зараз пара просто переживає непростий період, — журналісти таблоїдів підозрюють, що це не так.

Подіям у королівській сім'ї передували викриття з приватного життя князя Альбера, в процесі яких з'ясувалося, що князь має двох позашлюбних і вже дорослих дітей. Перевірка князя на батьківство була скандальною і неприємною подією, й інсайдери впевнені, що з того часу стосунки в парі почали псуватися і розлучення вже якийсь час неминуче. Так, дружба княгині Шарлен та олігарха Дороніна виглядає двозначно, і дає пресі підґрунтя для чуток.

Нагадаємо, 59-річний Володимир Доронін, співвласник компанії "Капітал Груп", 21 рік прожив у шлюбі з дружиною Катериною, від якої має доньку, теж Катя. Потім він зустрічався з моделлю Карен Шонбахлер, після чого його коханою стала супермодель Наомі Кемпбелл. Цей роман обговорювався ще й тому, що Доронін збудував для своєї подруги маєток у підмосковній Барвісі. Причому в архітектори запросив легендарну Заху Хадід для створення архітектурного плану будівлі. Наразі будинок у вигляді космічного корабля виставлено на продаж за 150 мільйонів доларів.

[ + – ] Володимир Доронін і Наомі Кемпбелл на прем'єрі фільму "007: Координати "Скайфолл" у Лондоні Фото: Getty Images

З Наомі Володимир розлучився у 2012 році й із того часу періодично з'являвся на публіці з юними моделями, зокрема й із "Міс Китай-2011" Ло Цзилинь. Розлучення із законною дружиною коштувало мільярдеру 10 мільйонів доларів.

Нині Доронін у стосунках із моделлю Крістіною Романовою, яка народила йому двох доньок: Жасмін та Олександру. І хоча Христину Романову називають нареченою олігарха з 2015 року, про шлюб поки не йдеться. Тільки на початку 2021 року мільярдер витратив 50 тисяч доларів на вечірку на честь дня народження своєї дочки.

[ + – ] Крістіна Романова та Володимир Доронін на прийомі в Монако Фото: Instagram krissroma [ + – ] Крістіна Романова та Володимир Доронін на відпочинку в Таїланді Фото: Instagram krissroma

З княгинею Шарлен Доронін знайомий уже давно. Він був гостем на її весіллі з князем Альбером у 2011 році.

Пізніше вони неодноразово зустрічалися на прийомах і заходах. Але Володимир Доронін дуже потайливий, тому неможливо дізнатися точно, що відбувалося між ним і прекрасною княгинею Монако, насправді.