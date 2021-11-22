Російський мільярдер Володимир Доронін підтримує княгиню Шарлен у її добровільному вигнанні

Нині княгиня перебуває в таємничому медзакладі

Княгиня Монако Шарлен, не встигнувши повернутися з ПАР, знову виїхала з рідного дому та сім'ї. Вона перебуває в неназваній медичній установі, і її підтримує старий знайомий: мільярдер Володимир Доронін, колишній бойфренд супермоделі Наомі Кемпбелл. Про це повідомляє таблоїд The Sun.

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Історія про пригоди княгині Шарлен продовжується. Уже пройшов Національний день Монако, на якому діти княгині — Жак і Габріелла вийшли на балкон з батьком, тримаючи в руках плакати з написом "Мамо, ми сумуємо за тобою", і з'явилися нові подробиці про те, де Шарлен наразі.

Раніше князь Альбер заявляв, що вона знову поїхала з Монако, і тепер отримує курс лікування в якомусь таємничому закладі. Оскільки після десятимісячної подорожі до ПАР, де вона пережила дві операції, Шарлен потребує відновлення фізичних та моральних сил.

Тепер таблоїди з'ясували, що княгиню Шарлен "підтримує мільярдер Володимир Доронін, колишній бойфренд Наомі Кемпбелл, оскільки вона бореться із виснаженням та нездужанням, через які вона місяцями не могла повернутися додому, до родини".

[ + – ] Княгиня Шарлен, Володимир Доронін та Наомі Кемпбелл у Каннах у 2011 році Фото: Getty Images

Вважається, що 43-річна Шарлен та 59-річний Доронін підтримують зв'язок та спілкуються. Варто зазначити, що вони давно знайомі. Вони кілька разів зустрічалися на світських заходах, наприклад, разом відвідували гала-вечір під час кінофестивалю в Каннах у 2011 році в готелі Du Cap.

"Схоже, що вона знайшла в ньому допомогу та підтримку, якої так потребувала через проблеми у власному шлюбі", — зазначає неназване джерело.

Нагадаємо, вже давно ходять чутки, що Шарлен і Альбер можуть розлучитися, після того, як з'ясувалося, що він має двох позашлюбних дітей від жінок, з якими він зустрічався до одруження з Шарлен.

Хоч стосунки й закінчилися, але поява двох дорослих синів, кревність яких із князем підтвердилася завдяки ДНК-тесту, боляче вдарила по Шарлен.

[ + – ] Весілля Шарлен та Альбера Фото: Getty Images

Втім, Альбер багато разів заявляв, що довга відсутність дружини та її нинішній від'їзд ніяк не пов'язаний із цим. "Я, напевно, скажу це кілька разів, але це не має нічого спільного з нашими відносинами. Я хочу прояснити це. Це не проблеми в наших відносинах. У нас проблеми іншого роду", — заявляв князь, спираючись на слабке здоров'я дружини.

Також стало відомо, що княгиня не повернеться до життя в палаці. Вона, швидше за все, житиме в затишній квартирі неподалік, яку займала до від'їзду в ПАР.

У заяві палацу йдеться: "Протягом останніх кількох місяців княгиня боролася з недугою. Вона одужує і займатиметься своїм здоров'ям протягом наступних тижнів. Їй потрібен період спокою та відпочинку".