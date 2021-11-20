"Ми сумуємо". Шестирічні діти княгині Шарлен передали публічне послання своїй матері

Князя Альбера II вже звинуватили у спробі маніпулювати на почуттях дітей, щоб підняти свій рейтинг в очах підданих.

Шестирічні принц Жак і принцеса Габріелла під час святкування Національного дня Монако передали своїй матері, княгині Шарлен, зворушливе послання. Діти з'явилися на балконі палацу, тримаючи в руках плакати з написом "Ми любимо тебе, мамо. Ми сумуємо за тобою", повідомляє Daily Mail.

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Княгині на святкуванні не було, оскільки після повернення з ПАР, де вона перебувала півроку, Шарлен знову залишила Монако.

[ + – ] День Монако у князівстві відсвяткували 19 листопада

Як розповів сам князь Альбер II, його дружина нездорова та поміщена до лікувального закладу, де залишиться на кілька тижнів. За його словами, про її проблеми із самопочуттям стало зрозуміло "через кілька годин після повернення з Південної Африки".

В інтерв'ю People принц Альберт натякнув на проблеми Шарлен із психічним здоров'ям, сказавши, що вона "була пригнічена і не могла справлятися зі службовими обов'язками, життям загалом чи навіть сімейним життям" і страждає від "виснаження, як емоційного, так і фізичного".

Князь Монако запевняє, що дружина зрозуміла: їй потрібна допомога. Це вона нібито підтвердила на зустрічі із членами сім'ї:

"Я посадив її з її братами та невісткою. Вона вже все вирішила, і ми тільки хотіли, щоб вона підтвердила це перед нами. Вона хотіла цього. Вона вже знала, що найкраще піти відпочити і пройти справжнє лікування, засноване на медичних принципах. І не в Монако. З міркувань конфіденційності це має бути десь за межами Монако".

[ + – ] За словами князя Монако, про те, що його дружина має серйозні проблеми з ментальним здоров'ям, стало зрозуміло невдовзі після її повернення з ПАР

Де саме перебуває Шарлен, її чоловік не уточнив. Однак французькі журнали, такі як Voici, стверджували, що вона поїхала до Швейцарії, де є багато спеціалізованих приватних медичних клінік.

На те, що вона саме там, натякнуло і неназване джерело з-поміж знайомих княжої родини:

"Південь Франції надто близько, але у Швейцарії є чудові приватні медичні установи, і про Шарлен там добре піклуватимуться".

Попереджаючи давні чутки про розлад у сім'ї, князь Альбер поспішив запевнити, що стан Шарлен не пов'язаний з їхніми особистими проблемами у стосунках:

"Я, напевно, скажу це кілька разів, але це не має нічого спільного з нашими відносинами. Я хочу прояснити це. Це не проблеми у наших взаєминах як між чоловіком і дружиною. Воно іншої природи, це результат кількох факторів, що мають особистий характер" Вона погано спала протягом декількох днів і зовсім погано їла. Вона сильно схудла, що зробило її вразливою для інших потенційних хвороб. Застуда чи грип, чи, Боже, допоможи нам, COVID".

Однак у князівстві не надто вірять у такі слова, оскільки підозри в тому, що в родині Альбера та Шарлен криза, говорили давно. Ще на весіллі наречена була у сльозах, і хоча сама вона це потім пояснювала емоційністю, насправді Шарлен могла дізнатися про зради чоловіка, який за час їхніх дошлюбних стосунків встиг стати батьком дитини "на стороні".

Крім того, очевидці розповідали, що перед від'їздом до ПАР княгиня все більше часу проводила поза палацом. Вона переїхала до двокімнатної квартири над старою шоколадною фабрикою, а вулицями гуляла або одна, або з охоронцями.

В Африку княгиня відлетіла через місяць після того, як у грудні минулого року стало відомо, що Альберту загрожує ще один позов щодо встановлення батьківства. Бразильська жінка, ім'я якої не називається, стверджувала, що її 15-річна дочка стала результатом роману із князем у 2004 році. На той момент він уже зустрічався із Шарлен.

Чим закінчився суд, у пресі не розголошується. На думку ЗМІ, князь міг зам'яти справу за допомогою щедрої компенсації, як уже було з двома позашлюбними дітьми. Це Джазмін Грейс Ґрімальді, якій зараз 29 років, і вона є результатом роману Альберта з американським агентом з нерухомості, та 17-річний Олександр Косте, мати якого – колишня тоголезька стюардеса.

Обидві дитини були виключені з лінії престолонаслідування Монако, і єдиними спадкоємцями престолу є Габріелла і Жак. Після їхнього публічного звернення до матері в князівстві знову заговорили про те, що Альбер II намагається врятувати свій рейтинг, спекулюючи на почуттях дітей, оскільки його підтримка серед підданих стрімко падає через те, що він робить нещасною свою дружину, а також постійно потрапляє в скандали через зв'язки на стороні.

[ + – ] Князь Монако з дітьми на святкуванні Національного дня

Національний день Монако, також відомий як День суверенного принца, відзначається щорічно 19 листопада. Щорічне свято відбувається того ж дня, коли на престол зійшов князь Монако Альбер.

Дату Національного дня традиційно визначав правлячий князь. Попередні князі часто обирали день святого, на честь якого їх було названо. Однак, коли принц Альберт II зійшов на престол, він поклав край цій традиції, обравши той же день, що і його батько, принц Реньє III.

Нагадаємо, про те, що княгиня Шарлен не з'явиться на святкуванні Національного дня Монако, стало відомо кілька днів тому.