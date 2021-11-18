Чоловік княгині Шарлен заявив, що вона залишила Монако та перебуває в "секретному місці"

Після повернення з ПАР Шарлен не з'являлася на публіці та не буде присутня на Національному дні Монако 19 листопада

Таємничі пригоди княгині Монако Шарлен продовжуються. Після десятимісячної відсутності вона нарешті повернулася додому, але зараз її чоловік, князь Альбер II, заявляє, що вона знову покинула князівство та перебуває "в секретному місці". Про це пише Daily Mail.

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Альбер повідомив, що його дружина відновлюється від "утоми", причому втоми "не лише фізичної". І робить це в "секретному місці", яке розташоване не в Монако.

"Їй краще, але їй усе ще потрібний спокій і ще раз спокій. Вона не в Монако, але ми дуже скоро зможемо її відвідати", — зазначив Альбер.

[ + – ] Княгиня Шарлен одразу після повернення з ПАР Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Він додав, що їхні діти, Жак і Габріелла, "страждали від відсутності матері", але він компенсував це тим, що став відігравати активнішу роль у їхньому житті.

Виходить, що княгиня Шарлен, яка прилетіла з ПАР, де провела понад 10 місяців і перенесла кілька операцій, лише минулого тижня, знову покинула родину.

Пресслужба палацу заявила, що княгині потрібен "період спокою та відпочинку". І Шарлен не братиме участі у палацових заходах. Ба більше, вона навіть пропустить найважливіше свято князівства – День князя, чи Національний день Монако, день святкування незалежності князівства. Свято вперше стали відзначати ще за князя Онора III у 1734 році. І з того часу на ньому завжди присутні члени княжої родини.

Свято відзначають пишно. У Монако обов'язково відбувається військовий парад, цього дня вручають нагороди та медалі діячам Монако за їхні заслуги перед державою. У Княжому палаці урочисто вишуковуються карабінери та відбувається почесний марш княжої гвардії. Тепер парад прийматиме лише князь із дітьми: Жаком і Габріеллою.

[ + – ] Княгиня Шарлен із сім'єю відразу після повернення з ПАР Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Раніше невістка Шарлен, дружина її рідного брата Шона, Шантелл Віттсток, заявляла, що княгиня, швидше за все, не житиме в палаці, а повернеться до невеликої квартири неподалік, яку займала до від'їзду до ПАР.

При цьому і Шарлен, і Альбер продовжують стверджувати, що в їхній родині все гаразд і вони не збираються розлучатися. Хоч чутки про ймовірне розлучення княжого подружжя ходять уже давно.