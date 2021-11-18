Муж княгини Шарлен заявил, что она покинула Монако и находится в "секретном месте"

После возвращения из ЮАР Шарлен не появлялась на публике, и не будет присутствовать на Национальном дне Монако 19 ноября

Таинственные приключения княгини Монако Шарлен продолжаются. После десятимесячного отсутствия она, наконец, вернулась домой, но сейчас ее муж, князь Альбер II, заявляет, что она снова покинула княжество и находится "в секретном месте". Об этом пишет Daily Mail.

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Альбер сообщил, что его жена восстанавливается от "усталости", причем усталости "не только физической". И делает это в "секретном месте", которое находится не в Монако.

"Ей лучше, но ей все еще нужен покой и еще раз покой. Она не в Монако, но мы очень скоро сможем ее навестить", — отметил Альбер.

[ + – ] Княгиня Шарлен сразу после возвращения из ЮАР Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Он добавил, что их дети, Жак и Габриэлла, "страдали от отсутствия матери", но он компенсировал это тем, что стал играть более активную роль в их жизни.

Получается, что княгиня Шарлен, которая прилетела из ЮАР, где провела более 10 месяцев и перенесла несколько операций, только на прошлой неделе, снова покинула семью.

Пресс-служба дворца заявила, что княгине требуется "период спокойствия и отдыха". И Шарлен не будет принимать участие в дворцовых мероприятиях. Более того, она даже пропустит важнейший праздник княжества – День князя, или Национальный день Монако, день празднования независимости княжества. Праздник впервые стали отмечать еще при князе Оноре III в 1734 года. И с той поры на нем всегда присутствуют члены княжеской семьи.

Праздник отмечают пышно. В Монако обязательно проходит военный парад, в этот день вручаются награды и медали деятелям Монако за их заслуги перед государством. В Княжеском дворце проводится торжественное построение карабинеров и почетный марш княжеской гвардии. Теперь парад будет принимать только князь с детьми: Жаком и Габриэллой.

[ + – ] Княгиня Шарлен с семьей сразу после возвращения из ЮАР Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Ранее невестка Шарлен, жена ее родного брата Шона, Шантелл Уиттсток, заявляла, что княгиня, скорей всего, не будет жить во дворце. А вернется в небольшую квартиру неподалеку, которую занимала до отъезда в ЮАР.

При этом и Шарлен и Альбер продолжают утверждать, что в их семье все в порядке и они не собираются разводиться. Хоть слухи о вероятном разводе княжеской четы ходят уже давно.