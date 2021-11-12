Шарлен, княгиня Монако, не вернется к жизни во дворце

Невестка Шарлен утверждает, что она будет жить в своей квартире над магазином шоколада

На днях княгиня Шарлен вернулась из ЮАР к мужу и детям в Монако. Однако, как сообщают инсайдеры, она не вернется к своим обязанностям и не будет жить во дворце. Об этом пишет Daily Mail.

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Новости сообщила невестка Шарлен, Шантелл Уиттсток, которая также занимается пиаром в ее благотворительном фонде в ЮАР и замужем за братом Шарлен — Шоном. Шантелл утверждает, что хоть княгиня и вернулась в Монако после десятимесячного отсутствия, но это не значит, что все станет по-прежнему.

"Пока еще не ясно, где она будет жить или что-то в этом роде. Я имею в виду, она только что вернулась. Шарлен очень рада видеть своих детей, и они очень рады снова видеть свою маму", — резюмировала Шантелл.

Шарлен не будет пока заниматься своими представительскими обязанностями. И не будет жить в роскошном дворце, который князья Монако занимают с XII века.

Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

[ + – ] Дворец князей Монако Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Перед своим отъездом в ЮАР Шарлен покинула дворец и жила в уютной квартире с двумя спальнями над магазином шоколада. Теперь, она, скорей всего, туда и вернется.

[ + – ] Дом, где находится квартира Шарлен Фото: Daily Mail

В квартире нет прислуги, как во дворце, нет дворецких, поваров и горничных. Но, вероятно, только именно здесь Шарлен и может чувствовать себя комфортно. Хоть она исправно исполняла все обязанности супруги князя Альбера на протяжении многих лет, инсайдеры отмечали, что ей это в тягость.

[ + – ] Месторасположение квартиры княгини Шарлен Фото: Daily Mail

Также до сих пор упорно ходят слухи, что брак Альбера и Шарлен обречен. Хоть они это и отрицают.

Ведь в прошлом году стало известно, что князь является отцом двух внебрачных и уже взрослых детей. Хоть он и встречался с их матерями до женитьбы на Шарлен, это известие она восприняла очень болезненно.

[ + – ] Княгиня Шарлен сразу после возвращения из ЮАР Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Незаконнорожденные дети князя не угрожают законным наследникам престола: шестилетним близнецам Жаку и Габриэлле.

Напомним, самолет Шарлен прилетел из ЮАР в Ниццу. Ее сопровождала охрана, и она вела на поводке своего пса. В Монако ее доставил личный вертолет княжеской семьи. После пресс-служба дворца сделала несколько снимков воссоединения княжеской семьи.