Княгиня Шарлен вернулась в Монако после 10-месячного отсутствия (фото)

Все это время она провела в ЮАР, где пережила тяжелую болезнь и несколько операций. Но уже ходили слухи о скором разводе Шарлен и Альбера

Принцесса Шарлен наконец вернулась домой, в княжество Монако. И воссоединилась со своей семьей. Об этом сообщила официальная пресс-служба княжеской семьи.

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Шарлен сфотографировали в аэропорту Ниццы, куда она прилетела на частном самолете. Княгиня выглядела сильно похудевшей. Она появилась в длинном черном приталенном пальто и сапогах на плоской подошве. Ее сопровождала охрана, и она вела на поводке своего пса. В Монако ее доставил личный вертолет княжеской семьи.

[ + – ] Княгиня Шарлен в аэропорту Ниццы

Позже появились снимки от официальной пресс-службы дворца на которых была 43-летняя Шарлен со своими детьми: шестилетними близнецами Габриэллой и Жаком, а также с супругом, 63-летним князем Альбером.

Ранее представитель королевской семьи заявил: "княгиня в хорошем настроении и с нетерпением ждет возвращения домой, в то время как отец Шарлен, Майк Уиттсток, был вне себя от радости, узнав, что его дочь возвращается в Монако. "Слава богу, она летит домой", — сказал Майк", — отметил представитель княжеского дома.

[ + – ] Княгиня Шарлен с сыном Жаком Фото: Facebook Palais Princier de Monaco [ + – ] Княгиня Шарлен с князем Альбером и детьми Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Напомним, в ЮАР княгиня Шарлен провела 10 месяцев. Изначально визит не должен был быть настолько долгим. Шарлен должна была заняться делам своего зоозащитного фонда, а потом вернуться домой. Но она подхватила тяжелую инфекцию носовых пазух, перенесла несколько операций и врачи не рекомендовали ей настолько долгие перелеты в ее состоянии.

На фоне долгого пребывания Шарлен в Африке возникли слухи о том, что все это неспроста и она просто сбежала от мужа и скоро разведется с ним. И Шарлен и Альбер отрицали даже такую возможность.

Но в их семье и, правда, не все гладко. И это факт. Ранее стало известно, что у князя двое внебрачных детей. Он признал обоих. И даже тот факт, что с их матерями он встречался до женитьбы на Шарлен, не исправлял ситуацию.

Инсайдеры сообщали, что княгиня была очень расстроена этими новостями. Отметим, что внебрачные дети князя не будут претендовать на престол.