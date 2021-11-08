Княгиня Шарлен повернулася в Монако після 10-місячної відсутності (фото)

Весь цей час вона провела в ПАР, де пережила тяжку хворобу та кілька операцій. Але вже ходили чутки про швидке розлучення Шарлен та Альбера

Принцеса Шарлен нарешті повернулася додому, до князівства Монако. І возз'єдналася зі своєю родиною. Про це повідомила офіційна пресслужба княжої родини.

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Шарлен сфотографували в аеропорту Ніцци, куди вона прилетіла приватним літаком. Княгиня мала сильно схудлий вигляд. Вона з'явилася в довгому чорному приталеному пальті та чоботях на плоскій підошві. Її супроводжувала охорона, і вона вела на повідку свого пса. У Монако її доставив особистий гелікоптер княжої родини.

[ + – ] Княгиня Шарлен в аеропорту Ніцци

Пізніше з'явилися знімки від офіційної пресслужби палацу, на яких була 43-річна Шарлен зі своїми дітьми: шестирічними близнюками Габріеллою та Жаком, а також із чоловіком, 63-річним князем Альбером.

Раніше представник королівської сім'ї заявив: "Княгиня в гарному настрої та з нетерпінням чекає повернення додому, тоді як батько Шарлен, Майк Віттсток, був у нестямі від радості, дізнавшись, що його дочка повертається в Монако. "Слава богу, вона летить додому", — сказав Майк", — зазначив представник княжого дому.

[ + – ] Княгиня Шарлен із сином Жаком Фото: Facebook Palais Princier de Monaco [ + – ] Княгиня Шарлен із князем Альбером і дітьми Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Нагадаємо, у ПАР княгиня Шарлен провела 10 місяців. Спочатку візит не мав бути настільки довгим. Шарлен мала зайнятися справами свого зоозахисного фонду, а потім повернутися додому. Але вона підхопила важку інфекцію носових пазух, перенесла кілька операцій, і лікарі не рекомендували їй настільки довгих перельотів у її стані.

На тлі тривалого перебування Шарлен в Африці виникли чутки про те, що все це недарма і вона просто втекла від чоловіка та скоро розлучиться з ним. Шарлен і Альбер заперечували навіть таку можливість.

Але в їхній родині і, правда, не все гаразд. І це факт. Раніше стало відомо, що в князя двоє позашлюбних дітей. Він визнав обох. І навіть той факт, що з їхніми матерями він зустрічався до одруження з Шарлен, не виправляв ситуацію.

Інсайдери повідомляли, що княгиня була дуже засмучена цими новинами. Зазначимо, що позашлюбні діти князя не претендуватимуть на престол.