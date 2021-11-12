Шарлен, княгиня Монако, не повернеться до життя в палаці
Невістка Шарлен стверджує, що вона житиме у своїй квартирі над магазином шоколаду
Днями княгиня Шарлен повернулася з ПАР до чоловіка та дітей у Монако. Однак, як повідомляють інсайдери, вона не повернеться до своїх обов'язків і не житиме в палаці. Про це пише Daily Mail.
Новини повідомила невістка Шарлен, Шантелл Віттсток, яка також займається піаром у її благодійному фонді в ПАР і одружена з братом Шарлен — Шоном. Шантелл стверджує, що хоч княгиня і повернулася до Монако після десятимісячної відсутності, але це не означає, що все стане, як і раніше.
"Поки ще не зрозуміло, де вона житиме або щось таке. Я маю на увазі, вона щойно повернулася. Шарлен дуже рада бачити своїх дітей, і вони дуже раді знову бачити свою маму", — резюмувала Шантелл.
Шарлен поки що не займатиметься своїми представницькими обов'язками. І не житиме в розкішному палаці, який князі Монако займають з XII століття.
Перед своїм від'їздом до ПАР Шарлен покинула палац та жила в затишній квартирі з двома спальнями над магазином шоколаду. Тепер вона, швидше за все, туди й повернеться.
У квартирі немає прислуги, як у палаці, немає дворецьких, кухарів та покоївок. Але, мабуть, саме тут Шарлен і може почуватися комфортно. Хоч вона справно виконувала всі обов'язки дружини князя Альбера протягом багатьох років, інсайдери зазначали, що для неї це тягар.
Також досі завзято ходять чутки, що шлюб Альбера та Шарлен приречений. Хоч вони це й заперечують.
Адже минулого року стало відомо, що князь є батьком двох позашлюбних та вже дорослих дітей. Хоч він і зустрічався з їхніми матерями до одруження з Шарлен, цю звістку вона сприйняла дуже болісно.
Незаконнонароджені діти князя не загрожують законним спадкоємцям престолу: шестирічним близнюкам Жаку та Габріеллі.
Нагадаємо, літак Шарлен прилетів з ПАР до Ніцци. Її супроводжувала охорона, і вона вела на повідку свого пса. У Монако її доставив особистий гелікоптер княжої родини. Опісля пресслужба палацу зробила кілька знімків возз'єднання князівської родини.