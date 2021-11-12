Шарлен, княгиня Монако, не повернеться до життя в палаці

Невістка Шарлен стверджує, що вона житиме у своїй квартирі над магазином шоколаду

Днями княгиня Шарлен повернулася з ПАР до чоловіка та дітей у Монако. Однак, як повідомляють інсайдери, вона не повернеться до своїх обов'язків і не житиме в палаці. Про це пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Новини повідомила невістка Шарлен, Шантелл Віттсток, яка також займається піаром у її благодійному фонді в ПАР і одружена з братом Шарлен — Шоном. Шантелл стверджує, що хоч княгиня і повернулася до Монако після десятимісячної відсутності, але це не означає, що все стане, як і раніше.

"Поки ще не зрозуміло, де вона житиме або щось таке. Я маю на увазі, вона щойно повернулася. Шарлен дуже рада бачити своїх дітей, і вони дуже раді знову бачити свою маму", — резюмувала Шантелл.

Шарлен поки що не займатиметься своїми представницькими обов'язками. І не житиме в розкішному палаці, який князі Монако займають з XII століття.

Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

[ + – ] Палац князів Монако Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Перед своїм від'їздом до ПАР Шарлен покинула палац та жила в затишній квартирі з двома спальнями над магазином шоколаду. Тепер вона, швидше за все, туди й повернеться.

[ + – ] Будинок, де розташована квартира Шарлен Фото: Daily Mail

У квартирі немає прислуги, як у палаці, немає дворецьких, кухарів та покоївок. Але, мабуть, саме тут Шарлен і може почуватися комфортно. Хоч вона справно виконувала всі обов'язки дружини князя Альбера протягом багатьох років, інсайдери зазначали, що для неї це тягар.

[ + – ] Місце розташування квартири княгині Шарлен Фото: Daily Mail

Також досі завзято ходять чутки, що шлюб Альбера та Шарлен приречений. Хоч вони це й заперечують.

Адже минулого року стало відомо, що князь є батьком двох позашлюбних та вже дорослих дітей. Хоч він і зустрічався з їхніми матерями до одруження з Шарлен, цю звістку вона сприйняла дуже болісно.

[ + – ] Княгиня Шарлен одразу після повернення з ПАР Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Незаконнонароджені діти князя не загрожують законним спадкоємцям престолу: шестирічним близнюкам Жаку та Габріеллі.

Нагадаємо, літак Шарлен прилетів з ПАР до Ніцци. Її супроводжувала охорона, і вона вела на повідку свого пса. У Монако її доставив особистий гелікоптер княжої родини. Опісля пресслужба палацу зробила кілька знімків возз'єднання князівської родини.