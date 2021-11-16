Княгиня Шарлен не появится на одном из важнейших праздников княжества Монако

Во дворце заявили, что князь и княгиня Монако совместно приняли решение о том, что Шарлен пока не будет посещать публичные мероприятия.

Княгиня Шарлен не будет присутствовать на на Национальном празднике Монако 19 ноября, сообщает Palais Princier de Monaco. Во дворце это объяснили тем, что ей необходимо восстановиться после продолжительной болезни.

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"Их Светлости оба решили, что период спокойствия и отдыха необходим для обеспечения наилучшего восстановления здоровья княгини Шарлен. После последних нескольких месяцев в борьбе с плохим здоровьем княгиня в настоящее время выздоравливает и продолжит это делать в ближайшие недели, что дает ей время оправиться от состояния глубокой общей усталости. Для обеспечения комфорта и уединения, необходимых для ее выздоровления, местонахождение принцессы останется строго конфиденциальным", – говорится в заявлении дворца.

Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Именно поэтому, уверяют при дворе, княгиня пока не участвует в публичных мероприятиях.

"Из-за сложившейся ситуации княжеская чета с сожалением сообщает, что принцесса Шарлен не сможет присутствовать на праздновании Национального праздника в этом году вместе со своей семьей и жителями Монако. Как только ее здоровье позволит, княгиня с нетерпением ждет возможности снова выполнить свои княжеские обязанности и провести время с монегасками", – отметили представители княжеской семьи.

Кроме того, они попросили оставить князя и его жену в покое и уважать их личную жизнь.

[ + – ] Шарлен вернулась в Монако после полугодичного отсутствия Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

"Информация о здоровье княгини будет сообщена в надлежащее время, перед рождественскими праздниками", – подчеркивается в послании.

43-летняя Шарлен вернулась в Монако на прошлой неделе, проведя шесть месяцев в Южной Африке из-за ЛОР-инфекции и последовавшими за ними осложнениями.

Еще до того, как княгиня прилетела домой, Альбер II надеялся, что жена полетит с ним на Всемирную выставку в Дубай, однако в конечном итоге его сопровождали там сестра, принцессой Стефани, и племянник Луи Дюкрю.

Ренее СМИ писали о том, что Шарлен не хочет оставаться во дворце и планирует переехать в свою двухкомнатную квартиру над старой шоколадной фабрикой, однако невестка принцессы Шантелл Виттсток опровергла эти утверждения. Однако слухи о том, что княжеская чета находится на грани развода, продолжают циркулировать в СМИ.