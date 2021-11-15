Князь Монако улетел в Дубай без жены Шарлен

Князя сопровождают его сестра, принцесса Стефани, и племянник Луи Дюкрю.

63-летний князь Монако Альбер II подогрел слухи о том, что в его семье не все гладко, отправившись на Всемирную выставку Expo 2020 в Дубай без своей супруги, княгини Шарлен, недавно вернувшейся из ЮАР, пишет Hello.

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На фотографиях, опубликованных западной прессой, он был замечен на мероприятии вместе со своей сестрой, принцессой Стефани, и ее сыном Луи Дюкрю.

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Это произошло после того, как княгиня Шарлен вернулась в Монако на прошлой неделе, проведя шесть месяцев в Южной Африке из-за инфекции уха, носа и горла.

Ранее князь говорил изданию People, что с нетерпением ждет возвращения жены и надеется вместе с ней полететь на выставку. Пока что он никак не прокомментировал, почему супруга не сопровождает его, однако журналисты предполагают, что княгине, возможно, врачи пока не рекомендуют длительные перелеты.

Ожидается, что члены королевской семьи Монако будут отмечать Национальный день княжества 19 ноября. Шарлен обычно присоединяется к своему мужу и шестилетним близнеца, принцу Жаку и принцессе Габриэлле, приветствуя подданных на балконе княжеского дворца во время торжеств. В княжестве с нетерпением ждут этого дня, чтобы убедиться, что в венценосном семействе все хорошо.

После возвращения княгини в Монако пресса распространила информацию о том, что Шарлен не хочет жить во дворце и переедет в двухкомнатную квартиру над старой шоколадной фабрикой, однако невестка Шарлин, Шантелл Виттсток, опровергла эти утверждения.

Выступая на канале Channel24 в Южной Африке на прошлой неделе, директор благотворительной организации, которая замужем за братом принцессы, Шоном Уиттстоком, сказала:

"Княгиня очень счастлива вернуться домой со своей семьей. Она останется с мужем и детьми".

На прошлой неделе дворец Монако опубликовал фотографии воссоединения Шарлен с Альбертом и их детьми на своей официальной странице в Instagram. Сама Шарлен в соцсети также поделилась одним снимком.

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"Счастливый день сегодня! Спасибо всем за то, что поддерживаете меня!", – подписала снимок княгиня Монако.

Во время пребывания в ЮАР, где лечилась от осложнений ЛОР-инфекции, княгиня Шарлен не скрывала, что очень скучает по детям, однако очень редко упоминала своего мужа. Длительное отсутствие в княжестве и подчеркнутая холодность Шарлен по отношению к супругу уже давно стали причиной для разговоров о грядущем разводе в семействе, хотя принц Альберт всячески отрицает это. Пресса сообщала о том, что княгиня даже подыскивала себе дом в Африке.