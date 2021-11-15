Князь Монако відлетів у Дубай без дружини Шарлен

Князя супроводжують його сестра, принцеса Стефані, та племінник Луї Дюкрю.

63-річний князь Монако Альбер II підігрів чутки про те, що в його сім'ї не все гладко, вирушивши на Всесвітню виставку Expo 2020 у Дубай без своєї дружини, княгині Шарлен, яка нещодавно повернулася з ПАР, пише Hello.

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На фотографіях, опублікованих західною пресою, він був помічений на заході разом зі своєю сестрою, принцесою Стефані та її сином Луї Дюкрю.

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Це сталося після того, як княгиня Шарлен повернулася до Монако минулого тижня, провівши шість місяців у Південній Африці через інфекцію вуха, носа та горла.

Раніше князь говорив виданню People, що з нетерпінням чекає на повернення дружини і сподівається разом з нею полетіти на виставку. Поки що він ніяк не прокоментував, чому дружина не супроводжує його, проте журналісти припускають, що княгині, можливо, лікарі поки що не рекомендують тривалих перельотів.

Очікується, що члени королівської родини Монако відзначатимуть Національний день князівства 19 листопада. Шарлен зазвичай приєднується до свого чоловіка та шестирічних близнюків, принца Жака та принцеси Габріелли, вітаючи підданих на балконі княжого палацу під час урочистостей. У князівстві з нетерпінням чекають на цей день, щоб переконатися, що у вінценосному сімействі все добре.

Після повернення княгині в Монако преса поширила інформацію про те, що Шарлен не хоче жити в палаці і переїде до двокімнатної квартири над старою шоколадною фабрикою, проте невістка Шарлен, Шантелл Віттсток, спростувала ці твердження.

Виступаючи на каналі Channel24 в Південній Африці минулого тижня, директорка благодійної організації, яка одружена з братом принцеси, Шоном Віттстоком, сказала:

"Княгиня дуже щаслива повернутися додому зі своєю родиною. Вона залишиться із чоловіком та дітьми".

Минулого тижня палац Монако опублікував фотографії возз'єднання Шарлен з Альбертом та їхніми дітьми на своїй офіційній сторінці в Instagram. Сама Шарлен у соцмережі також поділилася одним знімком.

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"Щасливий день сьогодні! Дякую всім за те, що підтримуєте мене!" — підписала знімок княгиня Монако.

Під час перебування в ПАР, де вона лікувалась від ускладнень ЛОР-інфекції, княгиня Шарлен не приховувала, що дуже сумує за дітьми, проте дуже рідко згадувала свого чоловіка. Тривала відсутність у князівстві і підкреслена холодність Шарлен до чоловіка вже давно стали причиною для розмов про майбутнє розлучення в сімействі, хоча принц Альбер всіляко заперечує це. Преса повідомляла, що княгиня навіть підшукувала собі будинок в Африці.