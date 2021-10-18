Згадала про дітей, "забула" про чоловіка: княгиня Шарлен розповіла про шлях до одужання

В інтерв'ю княгиня Монако ні словом не згадала свого чоловіка, принца Альберта. Це знову наштовхнуло слухачів подкасту на думку про те, що в монаршому сімействі серйозний розлад.

Княгиня Монако Шарлен дала перше за кілька місяців інтерв'ю, у якому, серед іншого, розповіла про те, як проходило її лікування від ЛОР-інфекції, через що вона вже пів року не може повернутися в Монако. Уривок розмови з'явився і на її сторінці в соцмережі.

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Шарлен розповіла про свою дружбу із зулуським королем гудвілу Звелітіні, який помер у березні цього року. Княгиня Монако була присутня на його похороні і не приховувала сліз. Також вона розповіла про необхідність збереження навколишнього середовища і природи, згадавши і свій фонд із захисту носорогів. У травні вона прилетіла в ПАР, щоб взяти участь у кампанії із захисту цих тварин від браконьєрів, і в цей час у неї діагностували ЛОР-ускладнення, через які вона перенесла ряд серйозних операцій. Лікування далося княгині важко.

"У той час я відчувала себе неважливо. У мене виявили інфекцію ЛОР-органів і тут же почали її лікувати. На жаль, це затримало мене в Південній Африці на кілька місяців. Я перенесла одну операцію, вона пройшла успішно. Зараз я відчуваю себе набагато краще, сили відновлюються. Мені належить ще одна процедура, після чого я відправлюся додому. Мені не терпиться повернутися до моїх дітей, я страшенно за ними сумую", — зізналася Шарлен.

За період з травня по жовтень їй зробили понад чотири операції. Остання була проведена 8 жовтня. Тепер лікарі запевняють, що княгиня більше не піддасться хірургічному втручанню і після остаточного одужання зможе відправитися додому.

За словами Шарлен, вона не може дочекатися зустрічі з дітьми, шестирічними близнюками Жаком і Габріелем.

"Я думаю, що будь-яка мати, яка місяцями розлучена зі своїми дітьми, відчула б себе мною", — зазначила вона.

Користувачі помітили, що в інтерв'ю Шарлен ні словом не згадала чоловіка, князя Альбера II, що, на їхню думку, говорить про реальні проблеми між чоловіком та дружиною. Незважаючи на поширені в ЗМІ чутки про можливе розлучення, подружжя запевняють, що між ними все добре.