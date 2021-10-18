Вспомнила о детях, "забыла" о муже: княгиня Шарлен рассказала о пути к выздоровлению

В интервью княгиня Монако ни словом не упомянула своего мужа, принца Альберта. Это снова натолкнуло слушателей подкаста на мысль о том, что в монаршем семействе серьезный разлад.

Княгиня Монако Шарлен дала первое за несколько месяцев интервью, в котором, среди прочего, рассказала о том, как проходило ее лечение от ЛОР-инфекции, из-за чего она уже полгода не может вернуться в Монако. Отрывок разговора появился и на ее странице в соцсети.

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Шарлен рассказала о своей дружбе с зулусским короле Гудвиллом Звелитини, который скончался в марте этого года. Княгиня Монако присутствовала на его похоронах и не скрывала слез. Также она поведала о необходимости сохранения окружающей среды и природы, упомянув и свой фонд по защите носорогов. В мае она прилетела в ЮАР, чтобы поучаствовать в кампании по защите этих животных от браконьеров, и в это время у нее диагностировали ЛОР-осложнения, из-за которых она перенесла ряд серьезных операций. Лечение далось княгине тяжело.

"В то время я чувствовала себя неважно. У меня обнаружили инфекцию ЛОР-органов и тут же начали ее лечить. К сожалению, это задержало меня в Южной Африке на несколько месяцев. Я перенесла одну операцию, она прошла успешно. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше, силы восстанавливаются. Мне предстоит еще одна процедура, после чего я отправлюсь домой. Мне не терпится вернуться к моим детям, я ужасно по ним скучаю", – призналась Шарлен.

За период с мая по октябрь ей сделали не менее четырех операций. Последняя была проведена 8 октября. Теперь врачи уверяют, что княгиня больше не подвергнется хирургическому вмешательству и после окончательного выздоровления сможет отправиться домой.

По словам Шарлен, она не может дождаться встречи с детьми, шестилетними близнецами Жаком и Габриэлой.

"Я думаю, что любая мать, которая месяцами разлучена со своими детьми, почувствовала бы себя мной", – отметила она.

Пользователи заметили, что в интервью Шарлен ни словом не упомянула супруга, князя Альбера II, что, по их мнению, говорит о реальных проблемах между мужем и женой. Несмотря на циркулирующие в СМИ слухи и возможном разводе, супруги уверяют, что между ними все хорошо.