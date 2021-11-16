Княгиня Шарлен не з'явиться на одному з найважливіших свят князівства Монако

У палаці заявили, що князь і княгиня Монако спільно ухвалили рішення про те, що Шарлен поки що не відвідуватиме громадські заходи.

Княгиня Шарлен не буде присутня на Національному святі Монако 19 листопада, повідомляє Palais Princier de Monaco. У палаці це пояснили тим, що їй необхідно відновитись після тривалої хвороби.

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"Їх Світлості обидва вирішили, що період спокою та відпочинку необхідний для забезпечення найкращого відновлення здоров'я княгині Шарлен. Після останніх кількох місяців у боротьбі з поганим здоров'ям княгиня зараз одужує і продовжить це робити в найближчі тижні, що дає їй час оговтатися від стану глибокої загальної втоми. Для забезпечення комфорту й усамітнення, необхідних для її одужання, місцезнаходження принцеси залишиться суворо конфіденційним", — йдеться у заяві палацу.

Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Саме тому, запевняють при дворі, княгиня поки що не бере участі у публічних заходах.

"Через ситуацію, що склалася, князівське подружжя із жалем повідомляє, що принцеса Шарлен не зможе бути присутньою на святкуванні Національного свята цього року разом зі своєю родиною і жителями Монако. Щойно її здоров'я дозволить, княгиня з нетерпінням чекає можливості знову виконати свої князівські обов'язки і провести час із монегасками", — зазначили представники княжої родини.

Крім того, вони попросили залишити князя та його дружину в спокої та поважати їхнє особисте життя.

[ + – ] Шарлен повернулася до Монако після піврічної відсутності Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

"Інформацію про здоров'я княгині буде повідомлено в належний час, перед різдвяними святами", — наголошується в посланні.

43-річна Шарлен повернулася в Монако минулого тижня, провівши шість місяців у Південній Африці через ЛОР-інфекцію та ускладнення, що послідували за ними.

Ще до того, як княгиня прилетіла додому, Альбер II сподівався, що дружина полетить з ним на Всесвітню виставку в Дубай, проте зрештою його супроводжували там сестра, принцеса Стефані, та племінник Луї Дюкрю.

Раніше ЗМІ писали про те, що Шарлен не хоче залишатися в палаці та планує переїхати до своєї двокімнатної квартири над старою шоколадною фабрикою, проте невістка принцеси Шантелл Віттсток спростувала ці твердження. Однак чутки про те, що княжа пара знаходиться на межі розлучення, продовжують циркулювати в ЗМІ.