"Мы скучаем". Шестилетние дети княгини Шарлен передали публичное послание своей матери

Князя Альбера II уже обвинили в попытке манипулировать на чувствах детей, чтобы поднять свой рейтинг в глазах подданых.

Шестилетние принц Жак и принцесса Габриэлла во время празднования Национального дня Монако передали своей матери, княгине Шарлен, трогательное послание. Дети появились на балконе двора, держа в руках плакаты с надписью "Мы любим тебя, мамочка. Мы скучаем по тебе", сообщает Daily Mail.

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Княгини на праздновании не было, поскольку после возвращения из ЮАР, где она находилась полгода, Шарлен снова покинула Монако.

[ + – ] День Монако в княжестве отпраздновали 19 ноября

Как рассказал сам князь Альбер II, его жена нездорова и помещена в лечебное учреждение, где останется на несколько недель. По его словам, о ее проблемах с самочувствием стало понятно "через несколько часов после возвращения из Южной Африки".

В интервью People принц Альберт намекнул на проблемы Шарлен с психическим здоровьем, сказав, что она "была подавлена ​​и не могла справляться с служебными обязанностями, жизнью в целом или даже семейной жизнью" и страдает от "истощения, как эмоционального, так и физического".

Князь Монако уверяет, что жена поняла: ей нужна помощь. Это она якобы подтвердила на встрече с членами семьи:

"Я усадил ее с ее братьями и невесткой. Она уже приняла решение, и мы только хотели, чтобы она подтвердила его перед нами. Она хотела этого. Она уже знала, что лучше всего пойти отдохнуть и пройти настоящее лечение, основанное на медицинских принципах. И не в Монако. По соображениям конфиденциальности это должно быть где-то за пределами Монако".

[ + – ] По словам князя МОнако, о том, что у его жены серьезные проблемы с ментальным здоровьем, сто понятно вскоре после ее возвращения из ЮАР

Где именно находится Шарлен, ее супруг не уточнил. Однако французские журналы, такие как Voici, утверждали, что она уехала в Швейцарию, где есть множество специализированных частных медицинских клиник.

На то, что она именно там, намекнул и неназванный источник из числа знакомых княжеской семьи:

"Юг Франции слишком близко, но в Швейцарии есть превосходные частные медицинские учреждения, и о Шарлен там будут хорошо заботиться".

Предупреждая давние слухи о разладе в семье, князь Альбер поспешил заверить, что состояние Шарлен не связано с их личными проблемами в отношениях:

"Я, наверное, скажу это несколько раз, но это не имеет ничего общего с нашими отношениями. Я хочу прояснить это. Это не проблемы в наших отношениях как между мужем и женой. Оно другой природы, это результат нескольких факторов, которые носят личный характер. Она плохо спала в течение нескольких дней и совсем плохо ела. Она сильно похудела, что сделало ее уязвимой для других потенциальных болезней. Простуда, или грипп, или Бог, помоги нам, COVID".

Однако в княжестве не особо верят в такие слова, поскольку подозрения в том, что в семье Альбера и Шарлен кризис, поговаривали давно. Еще на свадьбе невеста была в слезах, и хотя сама она это потом объясняла эмоциональностью, на самом деле Шарлен могла узнать об изменах мужа, который за время их добрачных отношений успел стать отцом ребенка "на стороне".

Более того, очевидцы рассказывали, что перед отъездом в ЮАР княгиня все больше времени проводила вне дворца. Она переехала в двухкомнатную квартиру над старой шоколадной фабрикой, а по улицам гуляла либо одна, либо с охранниками.

В Африку княгиня улетела через месяц после того, как в декабре прошлого года стало известно, что Альберту грозит еще один иск об установлении отцовства. Бразильская женщина, имя которой не называется, утверждала, что ее 15-летняя дочь стала результатом романа с князем в 2004 году. На тот момент он уже встречался с Шарлен.

Чем закончился суд, в прессе не разглашается. По мнению СМИ, князь мог замять дело с помощью щедрой компенсации, как это было с егодвумя внебрачными детьми. Это Джазмин Грейс Гримальди, которой сейчас 29 лет и она является результатом романа Альберта с американским агентом по недвижимости, и 17-летний Александр Косте, мать которого – бывшая тоголезская стюардесса.

Оба ребенка были исключены из линии престолонаследия Монако, и единственными престолонаследниками являются Габриэлла и Жак. После их публичного обращения к матери в княжестве снова заговорили о том, что Альбер II пытается спасти свой рейтинг, спекулируя на чувствах детей, поскольку его поддержка среди подданных стремительно падает из-за того, что он делает несчастной свою жену, а также постоянно попадает в скандалы из-за связей на стороне.

[ + – ] Князь Монако с детьми на праздновании Национального дня

Национальный день Монако, также известный как День суверенного принца, отмечается ежегодно 19 ноября. Ежегодный праздник проходит в тот же день, когда на престол взошел князь Монако Альбер.

Дату Национального дня традиционно определял правящий князь. Предыдущие князья часто выбирали день святого, в честь которого они были названы. Однако, когда принц Альберт II взошел на престол, он положил конец этой традиции, выбрав тот же день, что и его отец, принц Ренье III.

Напомним, о том, что княгиня Шарлен не появится на праздновании Национального дня Монако, стало известно несколько дней назад.