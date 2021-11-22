Российский миллиардер Владимир Доронин поддерживает княгиню Шарлен в ее добровольном изгнании

Сейчас княгиня находится в таинственном медучреждении

Княгиня Монако Шарлен, не успев вернуться из ЮАР, снова уехала из родного дома и от семьи. Она находится в неназванном медицинском учреждении, и ее поддерживает старый знакомый: миллиардер Владимир Доронин, бывший бойфренд супермодели Наоми Кэмпбелл. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

История о злоключениях княгини Шарлен продолжается. Уже прошел Национальный день Монако, на котором дети княгини – Жак и Габриэлла вышли на балкон с отцом, держа в руках плакаты с надписью "Мамочка, мы скучаем по тебе", и появились новые подробности о том, где Шарлен находится.

Ранее князь Альбер заявлял, что она снова уехала из Монако, и теперь проходит курс лечения в каком-то таинственном заведении. Так как после десятимесячного путешествия в ЮАР, где она пережила две операции, Шарлен требуется восстановление физических и моральных сил.

Теперь таблоиды выяснили, что Шарлен "поддерживается миллиардером Владимиром Дорониным, бывшим бойфрендом Наоми Кэмпбелл, поскольку она борется с истощением и недомоганием, из-за которых она месяцами не могла вернуться домой, к семье".

[ + – ] Княгиня Шарлен, Владимир Доронин и Наоми Кэмпбелл в Каннах в 2011 году Фото: Getty Images

Считается, что 43-летняя Шарлен и 59-летний Доронин поддерживают связь и общаются. Надо отметить, что они давно знакомы. Они несколько раз встречались на светских мероприятиях, например, вместе посещали гала-вечер во время Каннского кинофестиваля 2011 года в отеле Du Cap.

"Похоже, что она нашла в нем помощь и поддержку, в которой так нуждалась из-за проблем в собственном браке", — отмечает неназванный источник.

Напомним, уже давно ходят слухи, что Шарлен и Альбер могут развестись, после того, как выяснилось, что у него есть двое внебрачных детей от женщин, с которыми он встречался до женитьбы на Шарлен.

Хоть отношения и закончились, но появление двух взрослых отпрысков, родство которых с князем подтвердилось, благодаря ДНК-тесту, больно ударило по Шарлен.

[ + – ] Свадьба Шарлен и Альбера Фото: Getty Images

Впрочем, Альбер много раз заявлял, что долгое отсутствие жены и ее нынешний отъезд никак не связан с этим. "Я, наверное, скажу это несколько раз, но это не имеет ничего общего с нашими отношениями. Я хочу прояснить это. Это не проблемы в наших отношениях. У нас проблемы другого рода", — заявлял князь, делая упор на слабое здоровье жены.

Также стало известно, что княгиня не вернется к жизни во дворце. Она, скорей всего будет жить в уютной квартире неподалеку, которую занимала до отъезда в ЮАР.

В заявлении дворца говорится: "В течение последних нескольких месяцев княгиня боролась с недугом. Она выздоравливает, и будет заниматься своим здоровьем в течение следующих недель. Ей необходим период покоя и отдыха".