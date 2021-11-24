Княгиню Шарлен подозревают в романе с российским олигархом Дорониным

Официально, княгиню монакскую и миллиардера связывает только дружба, но инсайдеры уверены в большем

Княгиня Монако Шарлен в данный момент находится на лечении в некой клинике за пределами княжества. И ее поддерживает в этот момент российский миллиардер Владимир Доронин, который имеет репутацию плейбоя. Об этом пишет Le Figaro.

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Ранее инсайдеры сообщали, что поддержку Шарлен Доронин начал оказывать еще когда она находилась в ЮАР. Княгиня перенесла две операции, долгое время не могла нормально питаться, потеряла несколько килограмм и в целом, чувствовала себя не лучшим образом.

Как сообщали в Монако, вернуться она не может из-за рекомендаций врачей и, хотя в ЮАР княгиню поддерживали члены семьи, она все равно чувствовала себя одиноко.

В свою очередь, Владимир Доронин был рядом и "оказал необходимую поддержку". Также инсайдер упомянул, что они "проводили время вместе".

Шарлен вернулась в Монако, однако уже через десять дней отбыла в неизвестную клинику, где, по словам ее супруга, князя Альбера, восстанавливает силы и душевное здоровье. И снова инсайдеры сообщают о том, что время с ней проводит Владимир Доронин.

[ + – ] Княгиня Шарлен с семьей вскоре после возвращения в Монако Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Со стороны пресс-службы дворца, СМИ слышат только официальные комментарии, посредством которых, монаршая семья Монако продолжает утверждать, что в отношениях князя Альбера и его супруги все хорошо, а сейчас пара просто переживает непростой период, — журналисты таблоидов подозревают, что это не так.

Соыбытиям в королевской семье предшествовали разоблачения из частной жизни князя Альбера, в ходе которых выяснилось, что у князя есть двое внебрачных и уже взрослых детей. Проверка князя на отцовство была скандальным и неприятным событием, и инсайдеры уверены, что с той поры отношения в паре начали портиться и развод уже какое-то время неминуем. Таким образом, дружба княгини Шарлен и олигарха Доронина выглядит двусмысленно, и дает прессе почву для слухов.

Напомним, 59-летний Владимир Доронин, совладелец компании "Капитал Груп", 21 год прожил в браке с женой Екатериной, от которой у него есть дочь, тоже Катя. Потом он встречался с моделью Карен Шонбахлер, после чего его возлюбленной стала супермодель Наоми Кэмпбелл. Этот роман обсуждался еще и потому, что Доронин построил для своей подруги особняк в подмосковной Барвихе. Причем в архитекторы пригласил легендарную Заху Хадид для создания архитектурного плана строения. Сейчас дом в виде космического корабля выставлен на продажу за 150 миллионов долларов.

[ + – ] Владимир Доронин и Наоми Кэмпбелл на премьере фильма "007: Координаты "Скайфолл" в Лондоне Фото: Getty Images

С Наоми Владимир расстался в 2012 году и с той поры периодически появлялся на публике с юными моделями, в том числе и с "Мисс Китай-2011" Ло Цзылинь. Развод с законной супругой обошелся миллиардеру в 10 миллионов долларов.

Сейчас Доронин в отношениях с моделью Кристиной Романовой, которая родила ему двух дочерей: Жасмин и Александру. И хотя Кристину Романову называют невестой олигарха с 2015 года, речь о браке пока не идет. Только в начале 2021 года миллиардер потратил 50 тысяч долларов на вечеринку в честь дня рождения своей дочери.

[ + – ] Кристина Романова и Владимир Доронин на приеме в Монако Фото: Instagram krissroma [ + – ] Кристина Романова и Владимир Доронин на отдыхе в Таиланде Фото: Instagram krissroma

С княгиней Шарлен Доронин знаком уже давно. Он был гостем на ее свадьбе с князем Альбером в 2011 году.

Позднее они неоднократно встречались на приемах и мероприятиях. Но Владимир Доронин очень скрытен, так что невозможно узнать точно, что происходило между ним и прекрасной княгиней Монако, на самом деле.