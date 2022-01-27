Княгиня Шарлен пропустила очередной национальный праздник Монако

На празднике Святой Девоты, покровительницы Монако, присутствовал князь Альбер с детьми и его сестра Каролина, но не Шарлен

Сегодня в княжестве Монако отмечают важный национальный праздник – День Святой Девоты, покровительницы государства. И ночью князь Альбер принял участие в традиционной церемонии. Обычно его всегда сопровождала супруга, но не сейчас. Княгиня Шарлен, как стало ясно, все еще не вернулась домой из лечебницы, где поправляет слабое здоровье. Об этом пишет Daily Mail.

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63-летний князь Альбер принял участие в символичном сжигании парусника. По легенде, Святая Девота родилась на Корсике около 238 года и посвятила себя богу. Губернатор острова приказал бросить ее в тюрьму, побить камнями и четвертовать. Тело святой было приказано сжечь, но его тайно погрузили на корабль и отправили в Африку. Но начался шторм и голубка, вылетевшая изо рта святой, привела его в местность Ле Гомат, часть княжества Монако. На месте, где была погребена святая, возвели часовню, а корабль, что нес ее тело, сожгли. С той поры сообщалось о многочисленных чудесах, связанных со святой. Она считается покровительницей княжества и семейства Гримальди.

Фото: Getty Images

К князю Альберу на церемонии обычно присоединялась княгиня Шарлен, она и подносила факел к паруснику, но сейчас его сопровождали только его дети: принцесса Габриэлла и принц Жак, а также сестра князя – принцесса Каролина, его племянник Луи Дюкре и двоюродная племянница Мелани-Антуанетта де Масси.

Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

[ + – ] Княжеская семья Монако на праздновании Дня Святой Девоты Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Про Шарлен на празднике не упоминали. Стало ясно, что 25 января свой 44-й день рождения она отмечала одна, все еще находясь в таинственной больнице, где восстанавливает здоровье. Она опубликовала видео с семейными фотографиями в своем Instagram.

Известно, что в лечебницу в Европе Шарлен отправилась еще в ноябре прошлого года, вскоре после того, как вернулась из ЮАР, где провела 10 месяцев и перенесла несколько операций.

Ее муж, князь Альбер, расплывчато упоминал от какого недуга лечится его жена, он отмечал, что она страдает от "эмоционального и физического истощения". В прошлом месяце выяснилось, что до полного выздоровления ей еще "несколько месяцев".

Известно, что Габриэлла и Жак видели свою мать на Рождество, когда ездили навестить ее на рождественские каникулы, но виделись ли они после – неизвестно.

Из-за долгого отсутствия княгини Шарлен стали появляться слухи о ее скором разводе с мужем, но князь Альбер отрицает, что между ними случился разлад. А тем временем журналисты выяснили, что княгиню в ее добровольном "изгнании" навещал известный сердцеед и российский миллиардер Владимир Доронин, бывший бойфренд супермодели Наоми Кэмпбелл.