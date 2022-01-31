Бывшая девушка князя Монако Альбера II явилась на национальный праздник

Николь Кост встречалась с князем до того, как он женился на Шарлен и является матерью его сына — Александра Гримальди Кост

Бывшая девушка князя Альбера была замечена на праздничной мессе случаю Дня Святой Девоты, покровительница княжества Монако. Самой княгини Шарлен на празднике не было, она все еще лечится в таинственной больнице где-то в Европе. Об этом пишет Histoires Royales.

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В Монако прошли пышные празднества в честь национального торжества – Дня Святой Девоты, покровительницы княжества и семейства Гримальди.

[ + – ] Церемония сжигания лодки в честь праздника Святой Девоты Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

После ритуального сжигания лодки, в кафедральном соборе Монако прошла праздничная месса, которую посетили сам князь Альбер II, его дети Жак и Габриэлла, а также сестра князя, принцесса Каролина Ганноверская. После богослужения семья князя наблюдала за праздничным шествием с мощами святой с балкона дворца.

[ + – ] Князь Альбер и принцесса Каролина на праздничной мессе Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Княгини Шарлен на празднике не было, но журналисты заметили, что впервые за долгое время в Монако появилась ее предшественница, бывшая любовница князя – Николь Кост.

Она была в элегантном белом костюме и скрыла лицо за маской, но папарацци ее все же узнали.

[ + – ] Николь Кост на празднике в Монако

Стюардесса Николь Кост и князь Альбер встречались почти шесть лет. Когда оказалось, что Николь беременна, то она с любовником заключили соглашение – он обеспечивает ее и ребенка, а она хранит тайну о его рождении, пока жив отец Альбера – князь Ренье.

О внебрачном сыне князя стало известно в 2005 году, как и подробностях их романа. Оказалось, что они прекратили отношения задолго до женитьбы Альбера на Шарлен Уиттсток в 2011 году.

[ + – ] Николь Кост и ее сын Александр Гримальди Кост

До свадьбы Николь часто появлялась в княжестве и даже посещала официальные приемы, но после свадьбы ее в Монако не видели. Сейчас, когда Шарлен находится в другой стране, и ходят слухи о ее скором разводе, то появление Николь взволновало журналистов. Впрочем, в княжеской пресс-службе никаких комментариев не дают.

Напомним, ходят слухи, что Шарлен в ее добровольном изгнании часто навещает известный сердцеед – российский миллиардер и бывший бойфренд Наоми Кэмпбелл Владимир Доронин.