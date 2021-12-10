"У Монако люблять мене більше, ніж Шарлен": екскоханка Альбера II прокоментувала хворобу княгині

Мати позашлюбного сина князя Монако не змогла вибачити Шарлен того, що вона стала законною дружиною її вінценосного коханця.

Колишня коханка князя Монако Альбера II і в минулому стюардеса французьких авіаліній, 50-річна Ніколь Косте, заявила, що все, що відбувається зараз із Шарлен, — "це карма", пише Bild.

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Ці слова пролунали під час відвідин Косте захід косметичної компанії в готелі Nobu в Лондоні. За словами Ніколь, їй немає справи до того, як почувається дружина князя, яка проходить лікування в приватній клініці після нервових зривів.

"Мене не хвилює, що з нею відбувається. Навіщо це потрібно? Усе, що з нею відбувається, — карма. Люди в Монако люблять мене більше, ніж Шарлен. Вони дійсно люблять мене та поважають", — заявила вона.

[ + – ] Ніколь Косте та князь Монако Фото: Соцсети

Нещодавно Ніколь публічно висловила своє невдоволення тим, що після весілля Шарлен змінила в палаці кімнату для її сина Олександра, позашлюбної дитини принца Альбера. Крім того, вона вважає Шарлен певною мірою винною в тому, що її син не отримав належних його походженню привілеїв. У нього немає титулу принца, а єдиними законними спадкоємцями престолу є діти Шарлен і Альбера Жак і Габріелла, яким 10 грудня виповнюється по 7 років.

Подібні одкровення колишньої коханки розлютили Альбера, про що він прямо заявив у ЗМІ.

Із принцом Альбером бортпровідниця Ніколь Косте познайомилася в липні 1997 року на рейсі, що прямував із Французької Рив'єри до Парижа. Член монаршого сімейства попросив номер телефону. Після цього в них зав'язався роман, який тривав кілька років, поки батько Альбера, князь Реньє III, не зажадав, щоб син покинув її.

Дізнавшись про вагітність своєї коханки, Альбер пообіцяв усіляку підтримку, проте офіційно визнав сина лише після ДНК-тесту.

В інтерв'ю у квітні 2014 року Ніколь Косте зазначила, що вона юридично змінила прізвище Олександра на Грімальді-Косте, додавши династичне ім'я, яке використовується князівською сім'єю.

Нагадаємо, журналісти розповіли, що спільного в княгині Шарлен та її покійної свекрухи Грейс Келлі.