"В Монако любят меня больше, чем Шарлен": экс-любовница Альбера II прокомментировала болезнь княгини

Мать внебрачного сына князя Монако не смогла простить Шарлен того, что та стала законной женой ее венценосного любовника.

Бывшая любовница князя Монако Альбера II и в прошлом стюардесса французских авиалиний, 50-летняя Николь Косте, заявила, что все происходящее сейчас с Шарлен – "это карма", пишет Bild.

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Эти слова прозвучали во время посещения Косте мероприятие косметической компании в отеле Nobu в Лондоне. По словам Николь, ей нет дела до того, как себя чувствует жена князя, которая проходит лечение в частной клинике после нервных срывов.

"Меня не волнует, что с ней происходит. Зачем это нужно? Все, что с ней происходит, — карма. Люди в Монако любят меня больше, чем Шарлен. Они действительно меня любят и уважают", – заявила она.

[ + – ] Николь Косте и князь Монако Фото: Соцсети

Совсем недавно Николь публично высказала свое недовольство тем, что после свадьбы Шарлен поменяла во дворце комнату для ее сына Александра, внебрачного ребенка принца Альбера. Кроме того, она считает Шарлен в некоторой мере виновной в том, что ее сын не получил подобающих его происхождению привилегий. У него нет титула принца, а единственными законными наследниками престола являются дети Шарлен и Альбера Жак и Габриэлла, которым 10 декабря исполняется по 7 лет.

Подобные откровения бывшей любовницы разозлили Альберта, о чем он прямо заявил в СМИ.

С принцем Альбером бортпроводница Николь Косте познакомилась в июле 1997 года на рейсе, следовавшем из Французской Ривьеры в Париж. Член монаршего семейства попросил у нее номер телефона. После этого у них завязался роман, который длился несколько лет до тех пор, пока отец Альбера, князь Ренье III, потребовал, чтобы сын бросил ее.

Узнав о беременности своей любовницы, Альбер пообещал всяческую поддержку, однако официально признал сына только после ДНК-теста.

В интервью в апреле 2014 года Николь Косте отметила, что она юридически изменила фамилию Александра на Гримальди-Косте, добавив династическое имя, используемое княжеской семьей

Напомним, журналисты рассказали, что общего у княгини Шарлен и ее покойной свекрови Грейс Келли.