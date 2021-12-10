"В Монако любят меня больше, чем Шарлен": экс-любовница Альбера II прокомментировала болезнь княгини
Мать внебрачного сына князя Монако не смогла простить Шарлен того, что та стала законной женой ее венценосного любовника.
Бывшая любовница князя Монако Альбера II и в прошлом стюардесса французских авиалиний, 50-летняя Николь Косте, заявила, что все происходящее сейчас с Шарлен – "это карма", пишет Bild.
Эти слова прозвучали во время посещения Косте мероприятие косметической компании в отеле Nobu в Лондоне. По словам Николь, ей нет дела до того, как себя чувствует жена князя, которая проходит лечение в частной клинике после нервных срывов.
"Меня не волнует, что с ней происходит. Зачем это нужно? Все, что с ней происходит, — карма. Люди в Монако любят меня больше, чем Шарлен. Они действительно меня любят и уважают", – заявила она.
Совсем недавно Николь публично высказала свое недовольство тем, что после свадьбы Шарлен поменяла во дворце комнату для ее сына Александра, внебрачного ребенка принца Альбера. Кроме того, она считает Шарлен в некоторой мере виновной в том, что ее сын не получил подобающих его происхождению привилегий. У него нет титула принца, а единственными законными наследниками престола являются дети Шарлен и Альбера Жак и Габриэлла, которым 10 декабря исполняется по 7 лет.
Подобные откровения бывшей любовницы разозлили Альберта, о чем он прямо заявил в СМИ.
С принцем Альбером бортпроводница Николь Косте познакомилась в июле 1997 года на рейсе, следовавшем из Французской Ривьеры в Париж. Член монаршего семейства попросил у нее номер телефона. После этого у них завязался роман, который длился несколько лет до тех пор, пока отец Альбера, князь Ренье III, потребовал, чтобы сын бросил ее.
Узнав о беременности своей любовницы, Альбер пообещал всяческую поддержку, однако официально признал сына только после ДНК-теста.
В интервью в апреле 2014 года Николь Косте отметила, что она юридически изменила фамилию Александра на Гримальди-Косте, добавив династическое имя, используемое княжеской семьей
Напомним, журналисты рассказали, что общего у княгини Шарлен и ее покойной свекрови Грейс Келли.