Одна беда на двоих. Эксперты рассказали, что общего у княгини Шарлен и Грейс Келли

И Грейс Келли, и Шарлен Уиттсток оставили успешную карьеру ради брака с князьями Монако. Однако ни та, ни другая так и не обрели счастья в семейной жизни.

43-летняя княгиня Шарлен, которая сейчас проходит лечение в одной из психиатрических клиник в Швейцарии, страдает точно от такой же депрессии, которая в свое время была у ее покойной свекрови Грейс Келли, пишет The New York Post со ссылкой на слова королевского репортера Джоэла Стратт-МакКлюра.

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Голливудская актриса Грейс Келли вышла замуж за принца Ренье III в 1956 году, однако этот брак был несчастливым до самой смерти княгини в ДТП в 1982 году.

[ + – ] Грейс Келли и князь Монако Ренье III

"В первые годы их брака Грейс была в ужасной депрессии, что мало чем отличается от того, что происходит с Шарлен сегодня", – рассказал журналист. Он имел в виду то, что оскароносная Грейс ради замужества оставила успешную карьеру в Голливуде, что со временем ударило по ее психологическому состоянию. Шарлен же в свое время была известной пловчихой и делала уверенные шаги на пути к олимпийским наградам. В 2000 году она представляла Южную Африку на Олимпийских играх в Сиднее, а ее команда заняла пятое место в эстафете смешанного стиля 4х100 метров. Однако Шарлен ушла из профессионального плавания в 2007 году, а в 2011-м вышла замуж за князя. На свадьбе невеста не скрывала слез, и многие связывали это с тем, что она знала об изменах жениха и его внебрачных детях, хотя сама Шарлен это опровергала.

Житель Монако, знавший правящую семью Гримальди почти 30 лет, сказал, что Шарлен, похоже, никогда не подходила принцу Альберту и его братьям и сестрам:

"Либо у нее была такая странная отстраненность, как будто ей было все равно, как ее воспринимают в Монако, либо она казалась несчастной. Ее было очень трудно читать. Она не была похожа на типичную трофейную жену Монако. Она не была золотоискательницей".

[ + – ] На свадьбе с князем Монако Шарлен не скрывала слез Фото: Getty Images

Как и княгиня Грейс, Шарлен из-за депрессии столкнулась с проблемами веса. Если ее свекровь набрала лишние килограммы, превратившись к 40 годам из стройной девушки в "матрону", то Шарлен, напротив, из крепкой спортсменки с подтянутой фигурой трансформировалась в ходячую тень.

"Когда она вернулась, она выглядела примерно 45 килограммов. Они (родственники мужа) действительно утомили ее. Но бегство не поможет. Она вышла замуж за конгломерат. Шарлен нужно либо солгать, либо сказать правду и развестись", – добавил друг семьи.

Как известно, Шарлен вернулась в Монако 8 ноября, проведя шесть месяцев в Южной Африке из-за серьезной инфекции уха, носа и горла. Однако подданные так и не увидели княгиню на мероприятиях: она отменила публичные выступления из-за плохого самочувствия. Князь Альбер описал состояние своей жены как "подавленное", добавив, что сейчас она не способна выполнять не только служебные обязанности, но даже обязанности жены и матери и радоваться жизни.

[ + – ] Из-за болезни Шарлен сильно похудела

"Она сильно похудела, что сделало ее уязвимой для других потенциальных болезней. Непонятно, простуда это, грипп, или Бог, помоги нам, COVID", – говорил он.

Позже выяснилось, что продолжительная болезнь ударила по нервной системе, и Шарлен якобы сама сказала о необходимости реабилитации в психиатрической клинике. При дворе не озвучивали, куда она уехала, но позже в прессу просочилась информация, что она лечится в Швейцарии в частной и престижной клинике, пребывание в которой стоит $400 тыс. в месяц.

По информации журнала Voici, при дворе ходили слухи, что Шарлен в Южной Африке пыталась отучить себя от коктейля из снотворных и транквилизаторов. 5 ноября издание опубликовало статью со ссылкой на источник во дворце, который утверждал, что княгиня начала принимать обезболивающие около девяти лет назад из-за старой травмы, и это превратилось в зависимость, подпитываемую ее растущим недовольством семьей Гримальди.

"Она больше не могла терпеть издевательства со стороны некоторых членов семьи, из-за которых она молча страдала в течение 10 лет", — сказал источник Voici.

В Южной Африке Шарлен якобы несколько месяцев жила на изолированной, но роскошной пятикомнатной афро-шикарной вилле iZulu в Thanda Safari, в глубине провинции Квазулу-Натал к северу от Дурбана. Элитный курорт предлагает частную вертолетную площадку и вид на диких животных вокруг водопоя.

Напомним, дети княгини Шарлен передали матери трогательное послание, дав понять всем, что очень скучают по ней.