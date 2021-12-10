Одна біда на двох. Експерти розповіли, що спільного в княгині Шарлен і Грейс Келлі

І Грейс Келлі, і Шарлен Віттсток покинули успішну кар'єру заради шлюбу з князями Монако. Однак ні та, ні інша так і не здобули щастя у сімейному житті.

43-річна княгиня Шарлен, яка зараз проходить лікування в одній із психіатричних клінік у Швейцарії, страждає точно від такої ж депресії, яка свого часу була в її покійної свекрухи Грейс Келлі, пише The New York Post із посиланням на слова королівського репортера Джоела Стратт-МакКлюра.

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Голлівудська акторка Грейс Келлі вийшла заміж за принца Реньє III у 1956 році, проте цей шлюб був нещасливим до самої смерті княгині у ДТП у 1982 році.

[ + – ] Грейс Келлі та князь Монако Реньє III

"У перші роки їхнього шлюбу Грейс була в жахливій депресії, що мало чим відрізняється від того, що відбувається із Шарлен сьогодні", — розповів журналіст. Він мав на увазі те, що оскароносна Грейс заради заміжжя залишила успішну кар'єру в Голлівуді, що згодом вдарило по її психологічному стану. Шарлен свого часу була відомою плавчинею і робила впевнені кроки на шляху до олімпійських нагород. 2000 року вона представляла Південну Африку на Олімпійських іграх у Сіднеї, а її команда посіла п'яте місце в естафеті змішаного стилю 4х100 метрів. Проте Шарлен пішла з професійного плавання у 2007 році, а у 2011-му вийшла заміж за князя. На весіллі наречена не приховувала сліз, і багато хто пов'язував це з тим, що вона знала про зради нареченого та його позашлюбних дітей, хоча сама Шарлен це спростовувала.

Житель Монако, який знав правлячу сім'ю Ґрімальді майже 30 років, сказав, що Шарлен, схоже, ніколи не підходила принцу Альберту та його братам і сестрам:

"Або в неї була така дивна відстороненість, начебто їй було все одно, як її сприймають у Монако, або вона здавалася нещасною. Її було дуже важко читати. Вона не була схожа на типову трофейну дружину Монако. Вона не була золотошукачкою".

[ + – ] На весіллі з князем Монако Шарлен не приховувала сліз Фото: Getty Images

Як і княгиня Грейс, Шарлен через депресію зіткнулася з проблемами ваги. Якщо її свекруха набрала зайві кілограми, перетворившись на 40 років із стрункої дівчини на "матрону", то Шарлен, навпаки, із міцної спортсменки з підтягнутою фігурою трансформувалася у ходячу тінь.

"Коли вона повернулася, вона виглядала приблизно 45 кілограмів. Вони (родичі чоловіка) справді стомили її. Але втеча не допоможе. Вона вийшла заміж за конгломерат. Шарлен потрібно або збрехати, або сказати правду та розлучитися", — додав друг сім'ї.

Як відомо, Шарлен повернулася в Монако 8 листопада, провівши шість місяців у Південній Африці через серйозну інфекцію вуха, носа та горла. Проте піддані так і не побачили княгиню на заходах: вона скасувала публічні виступи через погане самопочуття. Князь Альбер описав стан своєї дружини як "пригнічений", додавши, що зараз вона не здатна виконувати не тільки службові обов'язки, але навіть обов'язки дружини та матері та радіти життю.

[ + – ] Через хворобу Шарлен сильно схудла

"Вона сильно схудла, що зробило її вразливою для інших потенційних хвороб. Незрозуміло, це застуда, грип, або Боже, допоможи нам, COVID", — говорив він.

Пізніше з'ясувалося, що тривала хвороба вдарила по нервовій системі й Шарлен нібито сама сказала про необхідність реабілітації в психіатричній клініці. При дворі не озвучували, куди вона поїхала, але пізніше в пресу просочилася інформація, що вона лікується у Швейцарії у приватній та престижній клініці, перебування в якій коштує $400 тис. на місяць.

За інформацією журналу Voici, при дворі ходили чутки, що Шарлен у Південній Африці намагалася відучити себе від коктейлю зі снодійних і транквілізаторів. 5 листопада видання опублікувало статтю з посиланням на джерело в палаці, яке стверджувало, що княгиня почала приймати знеболювальні майже дев'ять років тому через стару травму, і це перетворилося на залежність, що підживлюється її підвищеним невдоволенням сім'єю Ґрімальді.

"Вона більше не могла терпіти знущання з боку деяких членів сім'ї, через які вона мовчки страждала протягом 10 років", — сказало джерело Voici.

У Південній Африці Шарлен нібито кілька місяців жила на ізольованій, але розкішній п'ятикімнатній афро-шикарній віллі iZulu у Thanda Safari, у глибині провінції Квазулу-Натал на північ від Дурбана. Елітний курорт пропонує приватний вертолітний майданчик і вид на диких тварин навколо водопою.

Нагадаємо, діти княгині Шарлен передали матері зворушливе послання, давши зрозуміти всім, що дуже сумують за нею.