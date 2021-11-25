Стало відомо про стан здоров'я княгині Шарлен

Нині княгиня перебуває в таємничій медустанові десь у Європі.

Джерело при дворі Монако повідомило, що княгиня Шарлен була змушена залишити сім'ю та князівство, щоб відновити здоров'я. Причому йдеться про фізичне здоров'я більше, ніж про психічне. Про це пише Daily Mail.

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Неназване джерело нагадало журналістам, що княгиня Шарлен перенесла під час візиту до ПАР важку операцію на носових пазухах. І не одну.

Вона підхопила інфекцію, її поклали до лікарні, де вона кілька тижнів могла приймати лише рідку їжу.

"Вона мало не померла під час операції. І втратила половину своєї ваги", — заявило джерело, вказуючи на очевидне. Оскільки багато хто відзначив, що княгиня, відома своєю спортивною формою, на останніх знімках має страшно виснажений вигляд.

[ + – ] Фото Шарлен після повернення з ПАР Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

43-річна принцеса повернулася з ПАР минулого тижня, але провела в Монако лише 10 днів, перш ніж її помістили до лікувального закладу після сімейної наради.

Принц Альбер, чоловік Шарлен, повідомив, що "вона сама усвідомила, що їй потрібна допомога". Він зазначив, що княгиня заявила, що хвора, незабаром після того, як повернулася, і сама наполягла на тому, щоб лягти до лікарні.

Там вона пробуде кілька тижнів. Де розташована ця медустанова і в якому стані княгиня Шарлен зараз, не повідомляється.

Але вже з'явилися чутки, що у своєму добровільному вигнанні вона не самотня. І підтримує її відомий серцеїд, російський олігарх Володимир Доронін, із яким Шарлен знайома вже багато років.

Журналісти таблоїдів упевнені, що в них роман. Тому що княгиня була дуже засмучена тим фактом, що її чоловік має двох позашлюбних дітей.