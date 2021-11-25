Стало известно о состоянии здоровья княгини Шарлен

Сейчас княгиня находится в таинственном медучреждении где-то в Европе

Источник при дворе Монако сообщил, что княгиня Шарлен была вынуждена покинуть семью и княжество, чтобы восстановить здоровье. Причем речь идет о физическом здоровье больше, чем о психическом. Об этом пишет Daily Mail.

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Неназванный источник напомнил журналистам, что княгиня Шарлен перенесла во время визита в ЮАР тяжелую операцию на носовых пазухах. И не одну.

Она подхватила инфекцию, ее положили в больницу, где она несколько недель могла принимать только жидкую пищу.

"Она чуть не умерла во время операции. И потеряла половину своего веса", — заявил источник, указывая на очевидное. Так как многие отметили, что княгиня, известная своей спортивной формой, на последних снимках выглядит пугающе истощенной.

[ + – ] Фото Шарлен после возвращения из ЮАР Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

43-летняя принцесса вернулась из ЮАР на прошлой неделе, но провела в Монако всего 10 дней, прежде чем ее поместили в лечебное учреждение после семейного совета.

Принц Альбер, супруг Шарлен, сообщил, что "Она сама осознала, что ей нужна помощь". Он отметил, что княгиня заявила, что нездорова вскоре после того, как вернулась и сама настояла на том, чтобы лечь в больницу.

Там она пробудет несколько недель. Где находится это медучреждение и в каком состоянии княгиня Шарлен сейчас не сообщается.

Но уже появились слухи, что в своем добровольном изгнании она не одинока. И поддерживает ее известный сердцеед, российский олигарх Владимир Доронин, с которым Шарлен знакома уже много лет.

Журналисты таблоидов уверены, что у них роман. Так как княгиня была очень расстроена тем фактом, что у ее мужа есть двое внебрачных детей.