Позашлюбна дочка князя Монако показала світлини всіх його дітей

Знімок, швидше за все, був зроблений у той період, коли князь Монако відвідував дружину в Південній Африці після чергової операції.

29-річна позашлюбна дочка князя Монако Альбера Джазмін Грімальді опублікувала на своїй сторінці в Instagram першу фотографію, на якій зображено всіх чотирьох дітей принца Альбера.

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Світлина стала частиною слайдшоу, присвяченого підсумкам 2021 року. На ньому вона показала семирічних близнюків, принцесу Габріелу та принца Жака, а також 18-річного брата Александра Косте-Грімальді.

[ + – ] Діти князя Монако: Жак, Габріела, Джазмін і Александр Фото: jazmingrimaldi/Instagram

Хоча жодної іншої інформації про знімок надано не було, короткий чубчик принцеси Габріели підказує, коли була зроблена фотографія. Коли принц Альбер відвідав принцесу Шарлін у Південній Африці з близнюками в серпні, королівська мама поділилася сімейним фото, на якому вона розповіла, що "Габріела вирішила постригтися".

[ + – ] Підсумки 2021 року Джазмін Грімальді

Раніше Джазмін, яка є результатом стосунків князя Монако й американки Тамари Ротоло, вперше розповідала про свої стосунки з батьком в інтерв'ю Harper's Bazaar у 2015 році. Після тривалого судового процесу принц Альбер визнав батьківство, і вони вперше зустрілися, коли Джазмін було 11 років.

"Я хотіла познайомитися зі своїм батьком, щоб він дізнався про мене. Не маючи поруч тата, я сумувала за ним. Чудово, що це сталося, і з того часу ми насолоджуємося прекрасними стосунками", — зізналася вона.

[ + – ] Князь Альбер II і Джазмін Грімальді, його дочка

Хоча Джазмін ніколи не зустрічала свою бабусю Грейс Келлі, вона каже, що відчула "зв'язок" із актрисою, яка стала королівською особою, коли вперше побачила фільм "Вище суспільство". У мюзиклі 1956 року знімалися Келлі разом із Бінгом Кросбі та Френком Сінатрою:

"Це був перший раз, коли я зрозуміла, що в нас є зв'язок. Я захоплена акторською майстерністю, співом і танцями. Я бачила це в ній у цьому фільмі. У мене мурашки по шкірі пробігли".

[ + – ] Джазмін зі своєю матір'ю Тамарою Ротоло

Александр Косте – син князя Монако та колишньої стюардеси французьких авіаліній Ніколь Косте, яка вважає, що в Монако її люблять більше, ніж княгиню.

Незважаючи на те, що екскоханка Альбера II критикувала його дружину за те, що та змінила в палаці кімнату Александру, за словами джерел, саме Шарлен сприяла тіснішому спілкуванню чоловіка зі своїми позашлюбними дітьми:

"Шарлен дуже хотіла полегшити Александру взаємодію з Альбером і спонукала Альбера прийняти його як свою дитину".

Сам Альбер стверджував, що стосунки між його дружиною та його старшими дітьми "згодом еволюціонували. Тепер вона сприйнятливіша".

Хоча і Жасмін, і Александр за конституцією виключені з лінії спадковості Монако, Альбер забезпечив їх фінансово.

Нагадаємо, на початку минулого року стало відомо, що Альбера викликано до суду в справі про встановлення батьківства ще однієї дитини. 15-річна дівчина з Бразилії стверджувала, що вона його дочка.

Щодо Шарлен, то вона зараз не в Монако. Княгиня проходить лікування в одній із психіатричних клінік за межами країни. На Новий рік вона поділилася постом у соцмережі, який викликав подив у її підписників.