Забула про своїх дітей. Княгиня Шарлен здивувала підданих новорічним посланням

Княгиня, яка за офіційною версією весь минулий рік провела на лікуванні, поділилася відео про свій Фонд допомоги дітям. Власну сім'ю Шарлен не згадала взагалі.

Княгиня Монако Шарлен (уроджена Шарлін Лінетт Уіттсток) поділилася несподіваним новорічним посланням в Instagram. Про це повідомляє Hello Magazine.

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У сториз вона виклала відео, присвячене своєму Фонду допомоги дітям.

"Відчуття того, що ти допомагаєш іншим і рятуєш життя — ось, що робить мій фонд особливим", — супроводжувала княгиня свій пост такими словами, подякувавши всім і побажавши щасливого Різдва. При цьому вона не згадала своїх дітей.

Шарлен не змогла провести свята з сім'єю та дітьми — близнюками Габріелем та Жаком, — оскільки продовжує лікування від отоларингічної інфекції.

[ + – ] Принц Альберт та княгиня Шарлен з дітьми.

Минулого тижня принц Альберт повідомив, що його дружина йде на поправку, але на свята княгиня все ж таки залишиться в лікарні, де її відвідає родина. "Принцеса Шарлен хоче побачитись з мешканцями Монако, як тільки вона видужає і набереться сил", — зазначив Альберт.

Куди зникла княгиня?

Востаннє принцеса Шарлен з'являлася на публіці у Монако у січні 2021 року під час святкування Дня святої Девоти. Після цього всі її фотографії з'являлися лише у Instagram.

Понад півроку, аж до листопада, вона була далеко від своєї сім'ї на лікуванні від інфекційного захворювання в ПАР. Офіційною причиною називалася гостра інфекція лор-органів через нарощування кістки у гайморових пазухах. У листопаді Шарлен повернулася до Монако, проте надалі знову з'явилася інформація про її від'їзд. Принц Альбер повідомив, що 43-річна Шарлен страждає від "емоційного та фізичного виснаження". Передбачається, що зараз вона лікується у Швейцарії.

Раніше Фокус повідомляв, що Шарлен вперше після госпіталізації виклала у соцмережах нові фото. Княгиня проходить лікування після перенесеної ЛОР-інфекції в одній із клінік Європи. Ці фото та відео стали першими з того часу, як вона виїхала з Монако.