Княгиня Шарлен вперше після госпіталізації поділилася своїми фото та повідомила про втрату (відео)

Княгиня Шарлен проходить лікування в одній із європейських клінік у зв'язку з "емоційним та фізичним виснаженням" після перенесеної ЛОР-інфекції.

Княгиня Монако Шарлен, яка зараз проходить лікування в клініці, місцезнаходження якої у палаці тримають у таємниці, поділилася двома постами на своїй сторінці у соцмережі Instagram, і ці фото та відео стали першими за період, коли вона знову поїхала з Монако після 10-місячної відсутності.

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Так, княгиня опублікувала відео, присвячене роботі свого фонду, спрямованого, на розвиток дитячого спорту.

"Почуття віддавати, допомагати і рятувати життя – ось що робить мій фонд таким особливим. Спасибі всім у всьому світі за ваші постійні пожертвування, які дозволяють нам це. Я сподіваюся, що це Різдво принесе щастя у всіх відносинах, а також кохання протягом усього сезону. Нехай благословить Бог кожного з вас нескінченно. З усією моєю любов'ю, дякую!", – написала Шарлен.

[ + – ] Фонд княгині Шарлен дбає про розвиток дитячого спорту та допомогу дітям

Другий пост княгині – куди трагічніший. У ньому вона вшанувала пам'ять покійного архієпископа Десмонда Туту після того, як він помер у лікарні Кейптауна у віці 90 років. У нього був діагностований рак простати наприкінці 1990-х років, і в останні роки його неодноразово госпіталізували для лікування супутніх онкології інфекцій.

Княгиня Шарлен, уродженка Південної Африки, кілька разів зустрічалася з архієпископом, зокрема у Молодіжному центрі Tutu HIV Foundation у її рідному Кейптауні у рамках благодійної кампанії 2011 року.

"Мій дорогий друже, за тобою сумуватиму. Я знаю, що ти на стороні наших батьків. У мене завжди будуть теплі спогади про нас. І твій сміх назавжди залишиться в моєму серці. Спочивай з миром!", – йдеться у підписі.

Нагадаємо, що княгиня не приїхала до сім'ї на Різдво. Вона опублікувала листівку з нагоди свята, на якій намальована разом зі своїми чоловіком і дітьми, а кількома днями раніше привітала близнюків Жака та Габріеллу з днем народження.

Незважаючи на те, що у палаці не афішують клініку, де вона перебуває, ЗМІ писали, що княгиня лікується в одній із найкращих приватних лікарень Швейцарії.

Тим часом колишня коханка князя Монако Ніколь Косте заявила, що її в князівстві люблять більше, ніж Шарлен, і наголосила, що їй абсолютно байдуже все, що відбувається з дружиною Альбера II.