Княгиня Шарлен впервые после госпитализации поделилась своими фото и сообщила об утрате (видео)

Княгиня Шарлен проходит лечение в одной из европейских клиник в связи с "эмоциональным и физическим истощением" после перенесенной ЛОР-инфекции.

Принцесса Монако Шарлен, которая сейчас проходит лечение в клинике, местонахождение которой во дворце держат в тайне, поделилась двумя постами на своей странице в соцсети Instagram, и эти фото и видео стали первыми за период, когда она снова уехала из Монако после 10-месячного отсутствия.

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Так, княгиня опубликовала видео, посвященное работе своего фонда, направленного среди прочего, на развитие детского спорта.

"Чувство отдавать, помогать и спасать жизни – вот что делает мой фонд таким особенным. Спасибо всем во всем мире за ваши постоянные пожертвования, которые позволяют нам это. Я надеюсь, что это Рождество принесет счастье во всех отношениях, а также любовь в течение всего сезона. Да благословит Бог каждого из вас бесконечно. Со всей моей любовью, спасибо!", – написала Шарлен.

[ + – ] Фонд княгини Шарлен заботится о развитии детского спорта и помощи детям

Второй пост княгини – куда более трагичен. В нем она почтила память покойного архиепископа Десмонда Туту после того, как он скончался в больнице Кейптауна в возрасте 90 лет. У него был диагностирован рак простаты в конце 1990-х годов, и в последние годы его несколько раз госпитализировали для лечения сопутствующих онкологии инфекций.

Княгиня Шарлен, уроженка Южной Африки, несколько раз встречалась с архиепископом, в том числе в Молодежном центре Tutu HIV Foundation в ее родном Кейптауне в рамках благотворительной кампании 2011 года.

"Мой дорогой друг, по тебе будут скучать. Я знаю, что ты на стороне наших отцов. У меня всегда будут теплые воспоминания о нас. И твой смех навсегда останется в моем сердце. Покойся с миром!", – говорится в подписи.

Напомним, что княгиня не приехала к семье на Рождество. Она опубликовала открытку по случаю праздника, на которой нарисована вместе со своей семьей, а несколькими днями ранее поздравила своих близнецов Жака и Габриэллу с днем рождения.

Несмотря на то, что во дворце не афишируют клинику, где она находится, СМИ писали, что княгиня лечится в одной из лучших частных больниц Швейцарии.

Тем временем бывшая любовница князя Монако Николь Косте заявила, что ее в княжестве любят больше, чем Шарлен, и подчеркнула, что ей совершенно безразлично все, что происходит с женой Альбера II.