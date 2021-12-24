Княгиня Монако Шарлен проведет Рождество вдали от мужа и детей

Князь Монако Альбер II утверждает, что его жене уже лучше, но она не сможет быть с семьей на праздники.

Княжеская семья Монако грядущее Рождество встретит не вместе: княгиня Шарлен не приедет в Монте-Карло, чтобы в этот день быть со своими детьми и супругом. Такое заявление сделал принц Альбер, сообщает Hello.

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По его словам, несмотря на то, что состояние княгини улучшается, говорить о ее возвращении домой пока рано.

"Ее Святейшество княгиня Шарлен выздоравливает удовлетворительно и обнадеживающе, хотя может пройти еще несколько месяцев, прежде чем ее здоровье полностью восстановится. Ее Высочество княгиню Шарлен посетят Его Высочество принц Альбер II и их дети во время рождественских каникул. Когда ее здоровье станет достаточно крепким, принцесса с нетерпением ждет возможности провести время с монегасками", – говорится в сообщении.

В конце обращения пара, которая в этом году отметила десятую годовщину свадьбы, попросила уединения:

"В течение этого периода выздоровления княжеская чета любезно просит, чтобы их личная жизнь и семейное окружение по-прежнему уважались".

Заявление из дворца прозвучало спустя два дня после того, как княжеская чета представила новую рождественскую открытку. На рисунке Шарлен в золотистом платье стоит рядом с мужем, одетом в темно-синий костюм, и близнецами Жаком и Габриэллой.

"Желаю всем красивого и безопасного праздничного сезона, с любовью", — подписала пост принцесса Шарлен.

Напомним, на прошлой неделе дети княгини Шарлен участвовали в торжественном открытии рождественской елки и раздавали подарки другим детям княжества. Компанию им составили кузены.

Как известно, княгиня Шарлен после своего возвращения из ЮАР, где она перенесла несколько операций, недолго пробыла в Монако. Вскоре она отправилась на лечение в клинику в одну из европейских стран. Несмотря на то, что во дворце не говорят, где находится княгиня, СМИ пишут, что она проходит лечение в швейцарской клинике, месяц пребывания в которой стоит сотни тысяч евро.