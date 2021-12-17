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Дети княгини Шарлен раздавали рождественские подарки во дворце

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Рождество, Монако, принц жак, принцесса габриэлла, дети шарлен, княгиня шарлен, князь альбер
Фото: Facebook Palais Princier de Monaco | Принцесса Габриэлла с кузиной Камиллой и тетей Стефанией

Однако принц Жак и принцесса Габриэлла делали это без отца и матери. Только в компании кузенов и тети

Семилетние принц Жак и принцесса Габриэлла, наследники князя Монако Альбера, приняли участие в торжественном открытии рождественской елки в княжеском дворце. Их мать, княгиня Шарлен, все еще находится на лечении, так что подарки детям княжества принц и принцесса раздавали в компании кузенов. Об этом пишет Palais Princier de Monaco.

Семь лет принцу и принцессе исполнилось только неделю назад, однако, как у всех членов княжеской семьи, у них тоже есть обязанности. Жак и Габриэлла приняли участие в ежегодном предрождественском празднике, организованном правящей семьей, — раздавали подарки юным монегаскам.

Рождество, Монако, принц жак, принцесса габриэлла, дети шарлен, княгиня шарлен, князь альбер
Принцесса Габриэлла и принц Жак с тетей, кузенами и Санта Клаусом
Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Эту рождественскую традицию много лет назад основала их бабушка, голливудская кинодива Грейс Келли и ее муж, князь Ренье.

Князь Альбер, видимо, был занят другими делами, так что помогали принцу и принцессе их тетя Стефания и их кузены: 19-летний Луи Дюкре и 23-летняя Камилла Готлиб.

Рождество, Монако, принц жак, принцесса габриэлла, дети шарлен, княгиня шарлен, князь альбер
Фото: Facebook Palais Princier de Monaco
Рождество, Монако, принц жак, принцесса габриэлла, дети шарлен, княгиня шарлен, князь альбер
Фото: Facebook Palais Princier de Monaco
Рождество, Монако, принц жак, принцесса габриэлла, дети шарлен, княгиня шарлен, князь альбер
Фото: Facebook Palais Princier de Monaco
Рождество, Монако, принц жак, принцесса габриэлла, дети шарлен, княгиня шарлен, князь альбер
Фото: Facebook Palais Princier de Monaco
Рождество, Монако, принц жак, принцесса габриэлла, дети шарлен, княгиня шарлен, князь альбер
Фото: Facebook Palais Princier de Monaco
Рождество, Монако, принц жак, принцесса габриэлла, дети шарлен, княгиня шарлен, князь альбер
Рождество, Монако, принц жак, принцесса габриэлла, дети шарлен, княгиня шарлен, князь альбер
Рождество, Монако, принц жак, принцесса габриэлла, дети шарлен, княгиня шарлен, князь альбер
Рождество, Монако, принц жак, принцесса габриэлла, дети шарлен, княгиня шарлен, князь альбер
Рождество, Монако, принц жак, принцесса габриэлла, дети шарлен, княгиня шарлен, князь альбер
Рождество, Монако, принц жак, принцесса габриэлла, дети шарлен, княгиня шарлен, князь альбер
Рождество, Монако, принц жак, принцесса габриэлла, дети шарлен, княгиня шарлен, князь альбер

Список избранных детей, допущенных во двор дворца, где уже установили и украсили елку, составили сотрудники княжеской пресс-службы. Чтобы попасть на церемонию, любой из граждан княжества должен был отправить заявку.

Впрочем, одной раздачей подарков мероприятие не ограничилось. Перед дворцом построили настоящий сказочный городок, а развлекали приглашенных жонглеры, акробаты, пожиратели огня, музыканты и Санта Клаус.

Рождество, Монако, принц жак, принцесса габриэлла, дети шарлен, княгиня шарлен, князь альбер
Рождественское представление во дворе княжеского дворца Монако
Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Напомним, княгиня Шарлен после своего возвращения из ЮАР, где она перенесла несколько операций, недолго пробыла в Монако. Вскоре она отправилась на лечение в клинику в одну из европейских стран.

Более про Шарлен неизвестно ничего. При дворе хранят молчание, князь Альбер заявил, что его супруге требуется поправить здоровье, а тем временем ходят слухи, что Шарлен, находясь за границей, начала общаться с российским олигархом Дорониным, который известен своими романами с супермоделями вроде Наоми Кэмпбелл и баснословным богатством.