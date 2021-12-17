Дети княгини Шарлен раздавали рождественские подарки во дворце

Однако принц Жак и принцесса Габриэлла делали это без отца и матери. Только в компании кузенов и тети

Семилетние принц Жак и принцесса Габриэлла, наследники князя Монако Альбера, приняли участие в торжественном открытии рождественской елки в княжеском дворце. Их мать, княгиня Шарлен, все еще находится на лечении, так что подарки детям княжества принц и принцесса раздавали в компании кузенов. Об этом пишет Palais Princier de Monaco.

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Семь лет принцу и принцессе исполнилось только неделю назад, однако, как у всех членов княжеской семьи, у них тоже есть обязанности. Жак и Габриэлла приняли участие в ежегодном предрождественском празднике, организованном правящей семьей, — раздавали подарки юным монегаскам.

[ + – ] Принцесса Габриэлла и принц Жак с тетей, кузенами и Санта Клаусом Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Эту рождественскую традицию много лет назад основала их бабушка, голливудская кинодива Грейс Келли и ее муж, князь Ренье.

Князь Альбер, видимо, был занят другими делами, так что помогали принцу и принцессе их тетя Стефания и их кузены: 19-летний Луи Дюкре и 23-летняя Камилла Готлиб.

Фото: Facebook Palais Princier de Monaco Фото: Facebook Palais Princier de Monaco Фото: Facebook Palais Princier de Monaco Фото: Facebook Palais Princier de Monaco Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Список избранных детей, допущенных во двор дворца, где уже установили и украсили елку, составили сотрудники княжеской пресс-службы. Чтобы попасть на церемонию, любой из граждан княжества должен был отправить заявку.

Впрочем, одной раздачей подарков мероприятие не ограничилось. Перед дворцом построили настоящий сказочный городок, а развлекали приглашенных жонглеры, акробаты, пожиратели огня, музыканты и Санта Клаус.

[ + – ] Рождественское представление во дворе княжеского дворца Монако Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Напомним, княгиня Шарлен после своего возвращения из ЮАР, где она перенесла несколько операций, недолго пробыла в Монако. Вскоре она отправилась на лечение в клинику в одну из европейских стран.

Более про Шарлен неизвестно ничего. При дворе хранят молчание, князь Альбер заявил, что его супруге требуется поправить здоровье, а тем временем ходят слухи, что Шарлен, находясь за границей, начала общаться с российским олигархом Дорониным, который известен своими романами с супермоделями вроде Наоми Кэмпбелл и баснословным богатством.