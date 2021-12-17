Діти княгині Шарлен роздавали різдвяні подарунки в палаці

Проте принц Жак та принцеса Габріелла робили це без батька та матері. Тільки в компанії кузенів та тітки

Семирічні принц Жак та принцеса Габріелла, спадкоємці князя Монако Альбера, взяли участь в урочистому відкритті різдвяної ялинки у князівському палаці. Їхня мати, княгиня Шарлен, все ще перебуває на лікуванні, тому подарунки дітям князівства принц і принцеса роздавали в компанії кузенів. Про це пише Palais Princier de Monaco.

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Сім років принцу та принцесі виповнилося лише тиждень тому, однак, як і всі члени князівської сім'ї, вони теж мають обов'язки. Жак та Габріелла взяли участь у щорічному передріздвяному святі, організованому правлячою сім'єю, — роздавали подарунки юним монегаскам.

[ + – ] Принцеса Габріелла і принц Жак з тіткою, кузенами та Санта Клаусом Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Цю різдвяну традицію багато років тому заснувала їхня бабуся, голлівудська кінодіва Грейс Келлі та її чоловік, князь Реньє.

Князь Альбер, мабуть, був зайнятий іншими справами, так що допомагали принцу та принцесі їхня тітка Стефанія та їхні кузени: 19-річний Луї Дюкре та 23-річна Камілла Готліб.

Фото: Facebook Palais Princier de Monaco Фото: Facebook Palais Princier de Monaco Фото: Facebook Palais Princier de Monaco Фото: Facebook Palais Princier de Monaco Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Список обраних дітей, допущених у двір палацу, де вже встановили та прикрасили ялинку, склали співробітники князівської пресслужби. Щоб потрапити на церемонію, кожен з громадян князівства мав надіслати заявку.

Втім, однією роздачею подарунків захід не обмежився. Перед палацом збудували справжнє казкове містечко, а розважали запрошених жонглери, акробати, пожирачі вогню, музиканти та Санта Клаус.

[ + – ] Різдвяна вистава у дворі княжого палацу Монако Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Нагадаємо, княгиня Шарлен після повернення з ПАР, де вона перенесла кілька операцій, недовго пробула в Монако. Незабаром вона вирушила на лікування до клініки в одну з європейських країн.

Більше про Шарлен невідомо нічого. При дворі мовчать, князь Альбер заявив, що його дружині потрібно поправити здоров'я, а тим часом ходять чутки, що Шарлен, перебуваючи за кордоном, почала спілкуватися з російським олігархом Дороніним, який відомий своїми романами із супермоделями на кшталт Наомі Кемпбелл.