Княгиня Монако Шарлен проведе Різдво далеко від чоловіка та дітей
Князь Монако Альбер II стверджує, що його дружині вже краще, але вона не зможе бути з сім'єю на свята.
Княжа родина Монако прийде Різдво зустріне не разом: княгиня Шарлен не приїде в Монте-Карло, щоб у цей день бути зі своїми дітьми та чоловіком. Таку заяву зробив принц Альбер, повідомляє Hello.
За його словами, незважаючи на те, що стан княгині покращується, говорити про її повернення додому зарано.
"Її Святість княгиня Шарлен одужує задовільно й обнадійливо, хоча може пройти ще кілька місяців, перш ніж її здоров'я повністю відновиться. Її Високість княгиню Шарлен відвідають Його Високість принц Альбер II і їхні діти під час різдвяних канікул. Коли її здоров'я стане достатньо міцним, принцеса з нетерпінням чекає на можливість провести час із монегасками", – йдеться в повідомленні.
Наприкінці звернення пара, яка цього року відзначила десяту річницю весілля, попросила усамітнення:
"Протягом цього періоду одужання князівська пара люб'язно просить, щоб їхнє особисте життя та сімейне оточення, як і раніше, поважали".
Заява з палацу прозвучала через два дні після того, як княже подружжя представило нову різдвяну листівку. На малюнку Шарлен у золотистій сукні стоїть поруч із чоловіком, одягненим у темно-синій костюм, і близнюками Жаком і Габріеллою.
"Бажаю всім гарного та безпечного святкового сезону, з любов'ю", — підписала посаду принцеса Шарлен.
Нагадаємо, минулого тижня діти княгині Шарлен брали участь в урочистому відкритті різдвяної ялинки та роздавали подарунки іншим дітям князівства. Компанію їм склали кузени.
Як відомо, княгиня Шарлен після повернення з ПАР, де вона перенесла кілька операцій, недовго пробула в Монако. Незабаром вона вирушила на лікування до клініки в одну з європейських країн. Незважаючи на те, що в палаці не говорять, де перебуває княгиня, ЗМІ пишуть, що вона проходить лікування у швейцарській клініці, місяць перебування в якій коштує сотні тисяч євро.