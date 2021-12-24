Княгиня Монако Шарлен проведе Різдво далеко від чоловіка та дітей

Князь Монако Альбер II стверджує, що його дружині вже краще, але вона не зможе бути з сім'єю на свята.

Княжа родина Монако прийде Різдво зустріне не разом: княгиня Шарлен не приїде в Монте-Карло, щоб у цей день бути зі своїми дітьми та чоловіком. Таку заяву зробив принц Альбер, повідомляє Hello.

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За його словами, незважаючи на те, що стан княгині покращується, говорити про її повернення додому зарано.

"Її Святість княгиня Шарлен одужує задовільно й обнадійливо, хоча може пройти ще кілька місяців, перш ніж її здоров'я повністю відновиться. Її Високість княгиню Шарлен відвідають Його Високість принц Альбер II і їхні діти під час різдвяних канікул. Коли її здоров'я стане достатньо міцним, принцеса з нетерпінням чекає на можливість провести час із монегасками", – йдеться в повідомленні.

Наприкінці звернення пара, яка цього року відзначила десяту річницю весілля, попросила усамітнення:

"Протягом цього періоду одужання князівська пара люб'язно просить, щоб їхнє особисте життя та сімейне оточення, як і раніше, поважали".

Заява з палацу прозвучала через два дні після того, як княже подружжя представило нову різдвяну листівку. На малюнку Шарлен у золотистій сукні стоїть поруч із чоловіком, одягненим у темно-синій костюм, і близнюками Жаком і Габріеллою.

"Бажаю всім гарного та безпечного святкового сезону, з любов'ю", — підписала посаду принцеса Шарлен.

Нагадаємо, минулого тижня діти княгині Шарлен брали участь в урочистому відкритті різдвяної ялинки та роздавали подарунки іншим дітям князівства. Компанію їм склали кузени.

Як відомо, княгиня Шарлен після повернення з ПАР, де вона перенесла кілька операцій, недовго пробула в Монако. Незабаром вона вирушила на лікування до клініки в одну з європейських країн. Незважаючи на те, що в палаці не говорять, де перебуває княгиня, ЗМІ пишуть, що вона проходить лікування у швейцарській клініці, місяць перебування в якій коштує сотні тисяч євро.