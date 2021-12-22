Княжа родина Монако представила різдвяну листівку

Причому листівка була опублікована в Instagram княгині Шарлен, яка наразі перебуває у клініці

Княжа родина Монако, хоч і переживає зараз не найкращі часи, все ж таки дотрималася святкової традиції та представила різдвяну листівку. Її у своєму Instagram опублікувала 43-річна княгиня Шарлен.

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Замість звичайної сімейної фотографії на тлі вбраної ялинки князівська родина представила намальовану листівку.

[ + – ] Різдвяна листівка княжої родини Монако Фото: Instagram hshprincesscharlene

На ній зображені Шарлен та її 63-річний чоловік князь Альбер II, а також їхні діти – семирічні близнюки Жак та Габріелла.

"Бажаю всім красивих та безпечних свят", — написала Шарлен, натякаючи на пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, для Шарлен цей рік видався дуже непростим. Вона підхопила небезпечну інфекцію під час перебування в ПАР, перенесла кілька операцій і повернулася до Монако лише минулого місяця.

Втім, вона недовго перебувала в палаці та знову відбула до таємничої клініки в Європі, де відновлює здоров'я.

На фоні всіх цих новин таблоїди все частіше стали писати про швидке розлучення Альбера та Шарлен, але князь їх неодноразово спростовував.

Через проблеми із здоров'ям княгиня навіть пропустила щорічне вручення подарунків у палаці. Замість неї маленьких Жака та Габріеллу супроводжували їхні тітка та кузени.

[ + – ] День народження Жака та Габріелли

І близнюки відсвяткували свій спільний день народження без матері. Втім, Шарлен опублікувала фото дітей, зроблені в їхніх покоях, прикрашених кульками та привітаннями.