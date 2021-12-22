Княжеская семья Монако представила рождественскую открытку

Причем открытка была опубликована в Instagram княгини Шарлен, которая сейчас находится в клинике

Княжеская семья Монако, хоть и переживает сейчас не лучшие времена, все же соблюла праздничную традицию и представила рождественскую открытку. Ее в своем Instagram опубликовала 43-летняя княгиня Шарлен.

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Вместо обычной семейной фотографии на фоне наряженной елки княжеское семейство представило нарисованную открытку.

[ + – ] Рождественская открытка княжеской семьи Монако Фото: Instagram hshprincesscharlene

На ней изображены Шарлен и ее 63-летний супруг князь Альбер II, а также их дети — семилетние близнецы Жак и Габриэлла.

"Желаю всем красивых и безопасных праздников", — написала Шарлен, намекая на пандемию коронавируса.

Напомним, для Шарлен этот год выдался очень непростым. Она подхватила опасную инфекцию во время пребывания в ЮАР, перенесла несколько операций и вернулась в Монако только в прошлом месяце.

Впрочем, она недолго пребывала во дворце и снова отбыла в таинственную клинику в Европе, где восстанавливает здоровье.

На фоне всех этих новостей таблоиды все чаще стали писать о скором разводе Альбера и Шарлен, но князь их неоднократно опровергал.

Из-за проблем со здоровьем княгиня даже пропустила ежегодное вручение подарков во дворце. Вместо нее маленьких Жака и Габриэллу сопровождали их тетя и кузены.

[ + – ] День рождения Жака и Габриэллы

И близнецы отпраздновали свой общий день рождения без матери. Впрочем, Шарлен опубликовала фото детей, сделанные в их покоях, украшенных шариками и поздравлениями.