Забыла о своих детях. Княгиня Шарлен удивила подданных новогодним посланием

Княгиня, которая, по официальной версии, весь прошлый год провела на лечении, поделилась видео о своем Фонде помощи детям. Собственную семью Шарлен не упомянула вообще.

Княгиня Монако Шарлен (урожденная Шарлин Линетт Уиттсток) поделилась неожиданным новогодним посланием с подписчиками в Instagram. Об этом сообщает Hello Magazine.

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В сториз она выложила видео, посвященное своему Фонду помощи детям.

"Ощущение того, что ты помогаешь другим и спасаешь жизни — вот, что делает мой фонд особенным", — сопроводила княгиня свой пост такими словами, поблагодарив всех и пожелав счастливого Рождества. При этом она не упомянула о собственных детях.

Шарлен не смогла провести праздники с семьей и детьми — близнецами Габриэлем и Жаком, — поскольку продолжает лечение от отоларингической инфекции.

[ + – ] Принц Альберт и княгиня Шарлен с детьми.

На минувшей неделе принц Альберт сообщил, что его супруга идет на поправку, но на праздники княгиня все же останется в больнице, где ее навестит семья. "Принцессе Шарлен не терпится повидаться с жителями Монако, как только она поправится и наберется сил", — отметил Альберт.

Куда пропала княгиня?

В последний раз принцесса Шарлен появлялась на публике в Монако в январе 2021 года во время празднования Дня святой Девоты. После этого все ее фотографии появлялись только в Instagram.

Более полугода, вплоть до ноября, она находилась вдали от своей семьи на лечении от инфекционного заболевания в ЮАР. Официальной причиной называлась острая инфекция лор-органов из-за наращивания кости в гайморовых пазухах. В ноябре Шарлен вернулась в Монако, однако в дальнейшем вновь появилась информация об отъезде княгини. Принц Альбер сообщил, что 43-летняя Шарлен страдает от "эмоционального и физического истощения". Предполагается, что сейчас она лечится в Швейцарии.

Ранее Фокус сообщал, что Шарлен впервые после госпитализации выложила в соцсетях новые фото. Княгиня проходит лечение после перенесенной ЛОР-инфекции в одной из клиник Европы. Эти снимки и ролики стали первыми с того времени, как она уехала из Монако.