Внебрачная дочь князя Монако показала фото всех его детей

Снимок, скорее всего, был сделан в тот период, когда князь Монако навещал жену в Южной Африке после очередной операции.

29-летняя внебрачная дочь князя Монако Альбера Джазмин Гримальди опубликовала на своей странице в Instagram первую фотографию, на которой запечатлены все четверо детей принца Альбера.

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Фотография стала частью слайд-шоу, посвященного итогам 2021 года. На нем она показала семилетних близнецов, принцессу Габриэлу и принца Жака, а также 18-летнего брата Александра Косте-Гримальди.

[ + – ] Дети князя Монако: Жак, Габриэла, Джазмин и Александр Фото: jazmingrimaldi/Instagram

Хотя никакой другой информации о снимке предоставлено не было, короткая челка принцессы Габриэлы дает подсказку о том, когда была сделана фотография. Когда принц Альбер посетил принцессу Шарлин в Южной Африке с близнецами в августе, королевская мама поделилась семейным фото, на котором она рассказала, что "Габриэла решила постричься".

[ + – ] Итоги 2021 года Джазмин Гримальди

Ранее Джазмин, которая является результатом отношений князя Монако и американки Тамары Ротоло, впервые рассказывала о своих отношениях с отцом в интервью Harper's Bazaar в 2015 году. После длительного судебного процесса принц Альбер признал отцовство, и они впервые встретились, когда Джазмин было 11 лет.

"Я хотела познакомиться со своим отцом, чтобы он узнал меня. Не имея рядом папы, я скучала по нему. Замечательно, что это произошло, и с тех пор мы наслаждаемся прекрасными отношениями", – призналась она.

[ + – ] Князь Альбер II и Джазмин Гримальди, его дочь

Хотя Джазмин никогда не встречала свою бабушку Грейс Келли, она говорит, что почувствовала "связь" с актрисой, ставшей королевской особой, когда впервые увидела фильм "Высшее общество". В мюзикле 1956 года снимались Келли вместе с Бингом Кросби и Фрэнком Синатрой:

"Это был первый раз, когда я поняла, что у нас есть связь. Я увлечена актерским мастерством, пением и танцами. Я видела это в ней в этом фильме. У меня мурашки по коже пробежали".

[ + – ] Джазмин со своей матерью Тамарой Ротоло

Александр Косте – сын князя Монако и бывшей стюардессы французских авиалиний Николь Косте, которая считает, что в Монако ее любят больше, чем княгиню.

Несмотря на то, что экс-любовница Альбера II критиковала его жену за то, что та поменяла во дворце комнату Александру, по словам источников, именно Шарлен способствовала более тесному общению супруга со своими внебрачными детьми:

"Шарлен очень хотела" облегчить Александру взаимодействие с Альбером и побудила Альбера принять его как своего ребенка ".

Сам Альбер утверждал, что отношения между его женой и его старшими детьми "со временем эволюционировали. Теперь она более восприимчива".

Хотя и Жасмин, и Александр по конституции исключены из линии преемственности в Монако, Альбер обеспечил их финансово.

Напомним, в начале прошлого года стало известно, что Альбер вызван в суд по делу об установлении отцовства еще одного ребенка. 15–летняя девушка из Бразилии утверждала, что она его дочь.

Что касается Шарлен, то она сейчас не в Монако. Княгиня проходит лечение в одной из психиатрических клиник за пределами страны. На Новый год она поделилась постом в соцсети, который вызвал недоумение у ее подписчиков.