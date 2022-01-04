Внебрачная дочь князя Монако показала фото всех его детей
Снимок, скорее всего, был сделан в тот период, когда князь Монако навещал жену в Южной Африке после очередной операции.
29-летняя внебрачная дочь князя Монако Альбера Джазмин Гримальди опубликовала на своей странице в Instagram первую фотографию, на которой запечатлены все четверо детей принца Альбера.
Фотография стала частью слайд-шоу, посвященного итогам 2021 года. На нем она показала семилетних близнецов, принцессу Габриэлу и принца Жака, а также 18-летнего брата Александра Косте-Гримальди.
Хотя никакой другой информации о снимке предоставлено не было, короткая челка принцессы Габриэлы дает подсказку о том, когда была сделана фотография. Когда принц Альбер посетил принцессу Шарлин в Южной Африке с близнецами в августе, королевская мама поделилась семейным фото, на котором она рассказала, что "Габриэла решила постричься".
Ранее Джазмин, которая является результатом отношений князя Монако и американки Тамары Ротоло, впервые рассказывала о своих отношениях с отцом в интервью Harper's Bazaar в 2015 году. После длительного судебного процесса принц Альбер признал отцовство, и они впервые встретились, когда Джазмин было 11 лет.
"Я хотела познакомиться со своим отцом, чтобы он узнал меня. Не имея рядом папы, я скучала по нему. Замечательно, что это произошло, и с тех пор мы наслаждаемся прекрасными отношениями", – призналась она.
Хотя Джазмин никогда не встречала свою бабушку Грейс Келли, она говорит, что почувствовала "связь" с актрисой, ставшей королевской особой, когда впервые увидела фильм "Высшее общество". В мюзикле 1956 года снимались Келли вместе с Бингом Кросби и Фрэнком Синатрой:
"Это был первый раз, когда я поняла, что у нас есть связь. Я увлечена актерским мастерством, пением и танцами. Я видела это в ней в этом фильме. У меня мурашки по коже пробежали".
Александр Косте – сын князя Монако и бывшей стюардессы французских авиалиний Николь Косте, которая считает, что в Монако ее любят больше, чем княгиню.
Несмотря на то, что экс-любовница Альбера II критиковала его жену за то, что та поменяла во дворце комнату Александру, по словам источников, именно Шарлен способствовала более тесному общению супруга со своими внебрачными детьми:
"Шарлен очень хотела" облегчить Александру взаимодействие с Альбером и побудила Альбера принять его как своего ребенка ".
Сам Альбер утверждал, что отношения между его женой и его старшими детьми "со временем эволюционировали. Теперь она более восприимчива".
Хотя и Жасмин, и Александр по конституции исключены из линии преемственности в Монако, Альбер обеспечил их финансово.
Напомним, в начале прошлого года стало известно, что Альбер вызван в суд по делу об установлении отцовства еще одного ребенка. 15–летняя девушка из Бразилии утверждала, что она его дочь.
Что касается Шарлен, то она сейчас не в Монако. Княгиня проходит лечение в одной из психиатрических клиник за пределами страны. На Новый год она поделилась постом в соцсети, который вызвал недоумение у ее подписчиков.