Монаршая персона без предупреждения и объяснения ушла из соцсетей.

Related video

Княгиня Монако Шарлен удалила свой Instagram-аккаунт с более 460 тысячами подписчиков.

В четверг, 24 августа 2023 года, учетная запись в Instagram жены князя Монако Альбера II была деактивирована.

Аккаунт @hshprincesscharlene, где было 462 000 подписчиков и 96 постов, теперь направляет поклонников на страницу с сообщением об ошибке: "К сожалению, эта страница недоступна".

Ни от дворца, ни от самой Шарлен не было никакой информации о том, почему это внезапно произошло.

Однако официальный аккаунт королевской особы в Instagram для Фонда принцессы Монако Шарлен остается активным.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Княгиня Шарлен удалила свой Instagram-аккаунт Фото: Скріншот

Шарлен часто делилась отрывками своей жизни на странице в Instagram. Например, когда она лечилась в Южной Африке, королевская персона поделилась фотографией вместе с Мисузулу каЗвелитини, нынешним главой королевской семьи Зулу, и написала: "Спасибо за вашу доброту и поддержку".

Королевская семья Монако Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Княгиню Монако в последний раз видели на публике на 74-й гала-церемонии Красного Креста в июле 2023 года вместе с мужем.

Напомним, сейчас княгиня Шарлен живет в Швейцарии и видится с Альбером II только "по предварительной записи".

Также Фокус писал о жизни 20-летнего внебрачного сына князя Монако.