Уперше після тривалої хвороби: Княгиня Монако Шарлін знову поїхала в ПАР

Коли минулого разу Шарлін їхала в ПАР, вона провела там більшу частину 2021 року.

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Знову одна: княгиня Монако Шарлін залишає князя Альбера та повертається в Південну Африку вперше після жахливої хвороби, яка протримала її в ПАР більшу частину 2021 року. Шарлін народилася та виросла в цій країні й виступала за її олімпійську збірну до того, як зустріла князя Монако та вийшла за нього заміж. Про це пише Daily Mail.

Шарлін повернулася в Південну Африку одна вперше відтоді, як перенесла жахливу хворобу та була змушена надовго розлучитися зі своєю сім'єю.

Ще у 2021 році 45-річна спортсменка серйозно захворіла, коли була в ПАР і перенесла серію медичних операцій, тоді як її чоловік, 65-річний князь Альбер залишився в Монте-Карло з їхніми дітьми, принцом Жаком і принцесою Габріеллою.

Очікувалося, що в ПАР князівське подружжя вирушить разом, щоб узяти участь у благодійному заході "Навчися плавати", який включав перегони Waterbike Challenge.

Княгиня Шарлін у ПАР Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Але фотографії, опубліковані в Instagram-акаунті Monaco Palace у неділю, показують, що Шарлін була одна на курорті Сан-Сіті недалеко від Йоганнесбурга, тоді як її чоловіка бачили на прогулянці по галереї княжого палацу, де він милувався виставкою Пікассо.

Шарлін одягнена в сорочку для регбі "Спрінгбок" і сфотографована в оточенні усміхненої молоді.

Вона велика фанатка збірної ПАР, чемпіонок світу, які зараз захищають свій титул у Франції.

Джерело в Сан-Сіті розповіло ЗМІ: "Звісно, очікувалося, що тут буде князь Альбер — усі хотіли побачити князівське подружжя разом. На жаль, князь був відсутній, але, хто знає, він може з'явитися пізніше".

Нові знімки з'явилися одразу після того, як Шарлін заявила, що вона все ще "спокійна та щаслива" на тлі чуток про глибоку напруженість у стосунках із чоловіком.

Княгиня Шарлін у ПАР Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Вона спростувала чутки, які стверджували, що вона живе у Швейцарії та бачить чоловіка тільки за попереднім записом.

Чутки про те, що Шарлін нещаслива в шлюбі, почали з'являтися відразу після її весілля, коли вона розплакалася біля вівтаря. Вони тільки посилилися після того, як жінка провела більшу частину 2021 року далеко від чоловіка після повернення до рідної Південної Африки, де вона мала провести лише місяць.

Її не фотографували в Монако із січня 2021 року до березня 2022 року, покликавшись на проблему з носовими пазухами, через яку вона не могла літати.

Вона пропустила сьомий день народження своїх близнюків Габріелли та Жака й десяту річницю весілля з Альбером.

Нагадаємо, до свого від'їзду в ПАР Шарлін кілька разів виходила у світ разом зі своїм чоловіком, демонструючи єдність.