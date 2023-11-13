Тихая роскошь: княгиня Шарлен надела стильное черное платье для торжественного выхода

Жена князя Монако выбрала элегантное платье с золотым декором.

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45-летняя княгиня Монако Шарлен вместе с мужем, Альбером II, посетила заключительный гала-концерт Фестиваля звезд в Эмпайр-холл отеля l'Hôtel de Paris. На мероприятии ее стиль можно было охарактеризовать как скромная роскошь. Фото княжеской четы появились в Instagram.

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Княгиня Монако Шарлен видится с мужем только "по договоренности"

Шарлен излучала неподвластную времени элегантность в простом, но изысканном полностью черном платье от Elmo, украшенном золотыми деталями. Вечерний наряд бывшей олимпийской пловчихи состоял из выреза канотье, развевающихся рукавов "летучая мышь" и длинной юбки.

Спина платье была открыта, подчеркивая женственный силуэт.

Наряд она дополнила кожаным клатчем Diamond Cocktail от Jimmy Choo и кожаным ремнем с выгравированным логотипом того же лейбла.

Прическу пикси княгиня уложила на боковой пробор, а ее макияж состоял из золотистого бронзатора, насыщенных румян и розовой помады.

Принц Альберт пришел в черном смокинге и брюках, а на красной дорожке держал супругу за руку.

"Этот исключительный ужин был организован четырьмя звездными шеф-поварами Аленом Дюкассом, Янником Аллено, Марселем Рэвином, Домиником Лори и их командами", – отметил князь в подписи к публикации.

Под постом пользователи написали немало комплиментов в адрес Шарлен:

"Княгиня Шарлен потрясающая красота", "Принцесса Шарлен великолепна", "Платье такое шикарное, сдержанная элегантность всегда в выигрыше, а пояс добавляет идеальный штрих простого стиля, который так необходим этому образу. Безупречно".

Не так давно княгиня впервые за долгое время продемонстрировала искренние эмоции, когда радовалась победе сборной Южной Африки над Новой Зеландией на финале чемпионата мира по регби в Париже.

На фотографиях, сделанных на стадионе "Стад де Франс", принцесса Шарлен и ее муж, принц Монако Альберт, продемонстрировали редкую публичную демонстрацию любви, празднуя триумфальную победу "Спрингбоксов".

Ранее Фокус писал, что княгиня Монако впервые прокомментировала слухи о разводе и пояснила, почему удалила аккаунт в Instagram.