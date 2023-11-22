Принцеса Монако Габріелла зʼявилася в туфлях Christian Louboutin за 20 тис. грн (фото)

Спадкоємиця королівського подружжя продемонструвала взуття від відомого французького дизайнера зі знаменитою червоною підошвою.

Related video

Княгиня Шарлін і князь Альбер ІІ напередодні зʼявилися зі своїми дітьми на публіці, коли вони відзначали Національний день Монако в Palais Princier. Для виходу донька князівського подружжя Габріелла продемонструвала свої перші туфлі від Christian Louboutin. Про це пише Hello Magazine.

Важливо

Княгиня Монако Шарлін і принцеса Габріела відсвяткували національне свято в парних образах

У той час як брат принцеси Жак був мініверсією свого батька у військовій формі, восьмирічна Габріелла виглядала елегантно у двобортному темно-синьому пальті, розробленому паризьким будинком моди Didierangelo.

Монарша спадкоємиця додала до образу берет у тон та рукавички.

Королівська родина Монако Фото: Getty Images

Донька князя Монако була у вишуканих чорних туфлях на підборах, демонструючи своє перше взуття "Betsina 40" від Christian Louboutin. Їхня вартість становить 435 фунтів стерлінгів (майже 20 тисяч гриень).

Коментуючи публікацію блогу про стиль сучасних монархів@royalfashionpolice, один користувач мережі написав: "Габріелла — прекрасна принцеса, яка наслідує шикарний стиль своєї мами".

Королівська родина Монако Фото: Getty Images

Тим часом княгиня Монако Шарлін продемонструвала розкішне червоне вбрання, яке складалося з пальта, берету та черевиків на підборах.

Княгиня Монако Шарлін з донькою Габріеллою

Нагадаємо, князь Альбер ІІ з дружиною роздавав подарунки від Червоного хреста.

Також Фокус писав про стильне пальто княгині Шарлін у світлому відтінку.