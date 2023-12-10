Спадкоємці престолу Монако: представлено новий портрет принца Жака та принцеси Габріелли (фото)
Близнюкам 10 грудня 2023 виповнилося по 9 років.
Опубліковано новий портрет принца Жака та принцеси Габріелли, дітей князя Монако Альбера ІІ та княгині Шарлін. Знімком спадкоємців престолу ділиться акаунт монаршої родини в Instagram.
10 грудня 2023 року близнюки святкують своє 9-річчя.
"З днем народження, принце Жаку і принцесо Габріелло", — зазначили представники королівської родини Монако.
На фото син княгині Шарлін позує у військовій формі, обіймаючи сестру, яка приміряла синє пальто з беретом у тон. Спадкоємці престолу посміхалися, дивлячись прямо в камеру.
Жак та Габріелла народилися у грудні 2014 року. Їхній батько — князь Монако. Мама — колишня плавчиня. Пара познайомилася на спортивних змаганнях у 2000 році. Через 11 років вони одружилися.
Своїх спадкоємців князь Монако назвав Жак-Оноре-Реньє та Габріелла Тереза Марія. Хлопчик отримав титули наслідного принца Монако та маркіза де Бо, а дівчинка — принцеси Монако та графині де Карладез.
Нагадаємо, княгиня Шарлін та князь Альбер відкрили різдвяний ярмарок та запалили святкові ілюмінації.
Також Фокус писав про різдвяний портрет принца Великобританії Вільяма та Кейт Міддлтон з трьома дітьми.