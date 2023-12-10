Спадкоємці престолу Монако: представлено новий портрет принца Жака та принцеси Габріелли (фото)

Близнюкам 10 грудня 2023 виповнилося по 9 років.

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Опубліковано новий портрет принца Жака та принцеси Габріелли, дітей князя Монако Альбера ІІ та княгині Шарлін. Знімком спадкоємців престолу ділиться акаунт монаршої родини в Instagram.

10 грудня 2023 року близнюки святкують своє 9-річчя.

"З днем народження, принце Жаку і принцесо Габріелло", — зазначили представники королівської родини Монако.

На фото син княгині Шарлін позує у військовій формі, обіймаючи сестру, яка приміряла синє пальто з беретом у тон. Спадкоємці престолу посміхалися, дивлячись прямо в камеру.

Принц Жак та принцеса Габріелла

Жак та Габріелла народилися у грудні 2014 року. Їхній батько — князь Монако. Мама — колишня плавчиня. Пара познайомилася на спортивних змаганнях у 2000 році. Через 11 років вони одружилися.

Своїх спадкоємців князь Монако назвав Жак-Оноре-Реньє та Габріелла Тереза Марія. Хлопчик отримав титули наслідного принца Монако та маркіза де Бо, а дівчинка — принцеси Монако та графині де Карладез.

Княгиня Шарлін та князь Альбер ІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, княгиня Шарлін та князь Альбер відкрили різдвяний ярмарок та запалили святкові ілюмінації.

Також Фокус писав про різдвяний портрет принца Великобританії Вільяма та Кейт Міддлтон з трьома дітьми.