Княгиня Монако Шарлін запалила святкові вогні в пальті за понад 200 тис. грн (фото)

Князівське подружжя відкрило ярмарок, який працюватиме до 7 січня 2024 року.

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Княгиня Монако Шарлін у компанії чоловіка, князя Альбера ІІ, відкрила різдвяний ярмарок у місті. Знімками з події ділиться офіційний акант монаршої родини в Instagram.

"Князь Альбер II і княгиня Шарлін у супроводі принцеси Стефанії та Мелані-Антуанетти де Массі відкрили Різдвяний ярмарок і дали початок ілюмінації князівства. Тема ярмарку цього року "Раньє III, пристрасний князь" запрошує відкрити через розкішні декорації численні пристрасті князя Реньє, такі як цирк, мистецтво, тварини, автомобілі чи море", — зазначають на сторінці.

Князь та княгиня Монако

На святковому заході княгиня Шарлін з’явилася в картатому пальті червоного кольору від Burbеrry, чорних шкіряних чоботях на підборах та в рукавичках. Зазначимо, що пальто монаршої персони коштує 5 900 доларів (близько 217 тисяч гривень). До образу Шарлін додала сережки з діамантами та перлами.

Князь та княгиня Монако Фото: Getty Images Княгиня Монако Шарлін Фото: Getty Images

Тим часом князь Альбер ІІ був у сірому костюмі та чорному пальті. Подружжя прогулялося містом, поспілкувалося з мешканцями та запалило святкові ілюмінації.

Князь та княгиня Монако Фото: Getty Images

Нагадаємо, княгиня Монако зʼявилася на публіці в парних образах зі своєю донькою Габріелою.

Також Фокус писав про появу князя Монако з дружиною на публіці з благодійною метою.