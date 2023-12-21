Королевская семья Норвегии представила рождественскую открытку (фото)

На официальном портрете нет кронпринцессы Матте-Марит.

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Королевская семья Норвегии представила рождественскую открытку 2023 года. Снимком делится аккаунт роялов в Instagram.

Король Харальд V позировал для праздничной фотографии с женой Соней, зятем Хоконом, внучкой Ингрид Александрой и внуком Сверре Магнусом. Кронпринцесса Метте-Марит пропустила фотосессию, поскольку заболела ковидом.

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Княгиня Монако Шарлен позировала с семьей для рождественской открытки

"Счастливого Рождества всем от королевской семьи. Нынешнее рождественское фото сделано в Конгсетра в Воксенколлене в Осло. К сожалению, кронпринцесса не смогла присутствовать из-за ковида", — отметили на странице монаршей семьи в соцсети.

Королева Норвегии позировала в светлом платье и ярком ожерелье. Внучка королевской четы предстала в блейзере и черном топе. Между тем мужчины примеряли деловые костюмы с белыми рубашками и галстуками.

Королевская семья Норвегии

"Замечательное фото. Скучаю по кронпринцессе и желаю ей скорейшего выздоровления", "Счастливого Рождества всем вам!" — пишут в комментариях поклонники монаршей семьи.

50-летняя кронпринцесса Матте-Марит — будущая королева Норвегии. Они с кронпринцом Хоконом воспитывают троих общих детей.

Будущая королева Норвегии с мужем Фото: Getty Images

Напомним, на новой рождественской открытке принца и принцессы Уэльских принцесса Шарлотта почтила память покойной бабушки.

Также Фокус писал о необычной рождественской открытке королевской семьи Швеции.