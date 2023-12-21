Королевская семья Норвегии представила рождественскую открытку (фото)
На официальном портрете нет кронпринцессы Матте-Марит.
Королевская семья Норвегии представила рождественскую открытку 2023 года. Снимком делится аккаунт роялов в Instagram.
Король Харальд V позировал для праздничной фотографии с женой Соней, зятем Хоконом, внучкой Ингрид Александрой и внуком Сверре Магнусом. Кронпринцесса Метте-Марит пропустила фотосессию, поскольку заболела ковидом.Важно
"Счастливого Рождества всем от королевской семьи. Нынешнее рождественское фото сделано в Конгсетра в Воксенколлене в Осло. К сожалению, кронпринцесса не смогла присутствовать из-за ковида", — отметили на странице монаршей семьи в соцсети.
Королева Норвегии позировала в светлом платье и ярком ожерелье. Внучка королевской четы предстала в блейзере и черном топе. Между тем мужчины примеряли деловые костюмы с белыми рубашками и галстуками.
"Замечательное фото. Скучаю по кронпринцессе и желаю ей скорейшего выздоровления", "Счастливого Рождества всем вам!" — пишут в комментариях поклонники монаршей семьи.
50-летняя кронпринцесса Матте-Марит — будущая королева Норвегии. Они с кронпринцом Хоконом воспитывают троих общих детей.
Напомним, на новой рождественской открытке принца и принцессы Уэльских принцесса Шарлотта почтила память покойной бабушки.
Также Фокус писал о необычной рождественской открытке королевской семьи Швеции.