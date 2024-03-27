Принцеса Матте-Маріт відреагувала на рак у Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон отримала хвилю підтримки та побажань з усього світу, включаючи голлівудських зірок і світових лідерів, коли вона розповіла про боротьбу з онкологією. Монарші персони також відреагували на звернення дружини принца Вільяма.

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Кронпринцеса Норвегії Матте-Маріт підтримала Кейт Міддлтон після того, як принцеса Уельська оприлюднила новину про свою боротьбу з раком. Невістка норвезького короля Гаральда V поставила "лайк" до публікації. Принц Абдул Матін з Брунею також був серед тих, хто відреагував на емоційний ролик. Про це повідомляє Hello.

У відео Міддлтон детально розповіла про "неймовірно важкі місяці", які пережила її родина.

"У січні я перенесла серйозну операцію на черевній порожнині в Лондоні, і тоді вважалося, що мій стан не є раковим", — почала вона.

Втім, згодом тести виявили онкологію, через що фахівці порадили принцесі пройти курс хіміотерапії.

Кейт Міддлтон

"І зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування", — зізналася невістка британського короля Чарльза ІІІ, який також наразі бореться з раком.

Відео було оприлюднено в день, коли троє дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон почали свої великодні шкільні канікули, щоб зменшити на них тиск публіки.

Принцеса Матте-Маріт — дружина кронпринца Гокона, старшого сина короля Норвегії Гаральда V. Вони з чоловіком відвідували коронацію Чарльза ІІІ в травні 2023 року.

Принц Гокон та принцеса Матте-Маріт Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Камілла розповіла про стан короля Чарльза ІІІ на фоні чуток про його смерть.

Також Фокус писав про коментар експертки з мови тіла щодо поведінки Кейт Міддлтон під час відеозвернення.