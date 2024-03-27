Принцесса Матте-Марит отреагировала на рак у Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон получила волну поддержки и пожеланий со всего мира, включая голливудских звезд и мировых лидеров, когда она рассказала о борьбе с онкологией. Монаршие персоны также отреагировали на обращение супруги принца Уильяма.

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Кронпринцесса Норвегии Матте-Марит поддержала Кейт Миддлтон после того, как принцесса Уэльская обнародовала новость о своей борьбе с раком. Невестка норвежского короля Харальда V поставила "лайк" к публикации. Принц Абдул Матин из Брунея также был среди тех, кто отреагировал на эмоциональный ролик. Об этом сообщает Hello.

В видео Миддлтон подробно рассказала о "невероятно тяжелых месяцах", которые пережила ее семья.

"В январе я перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и тогда считалось, что мое состояние не является раковым", — начала она.

Впрочем, впоследствии тесты обнаружили онкологию, из-за чего специалисты посоветовали принцессе пройти курс химиотерапии.

Кейт Миддлтон

"И сейчас я нахожусь на ранних стадиях этого лечения", — призналась невестка британского короля Чарльза III, который также сейчас борется с раком.

Видео было обнародовано в день, когда трое детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон начали свои пасхальные школьные каникулы, чтобы уменьшить на них давление публики.

Принцесса Матте-Марит — жена кронпринца Хокона, старшего сына короля Норвегии Харальда V. Они с мужем посещали коронацию Чарльза III в мае 2023 года.

Принц Хокон и принцесса Матте-Марит Фото: Getty Images

Напомним, королева Камилла рассказала о состоянии короля Чарльза III.

Также Фокус писал о комментарии эксперта по языку тела относительно поведения Кейт Миддлтон во время видеообращения.