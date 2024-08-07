Сина кронпринцеси Норвегії заарештували на 30 годин: що сталося

Маріус провів час в одиночній камері. Дівчину, на яку він напав, госпіталізували зі струсом мозку.

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27-річний Маріус Борг Гейбі, син кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт, був заарештований і провів у відділенні поліції понад 30 годин після інциденту у Фрогнері (Осло), повідомляє Hello. За попередньою інформацією, молодик напав на 20-річну дівчину "психологічно і фізично".

Постраждала опинилася в лікарні, де в неї діагностували струс мозку. Зараз стан дівчини стабілізувався, її виписали. Маріуса ж помістили в одиночну камеру.

Як відомо, він проживає зі своєю 50-річною матір'ю в її офіційній резиденції Скаугум в Аскері, неподалік від Осло. Батьком первістка кронпринцеси є засуджений злочинець Мортен Борг. Маріус не претендує на норвезький престол і пішов із суспільного життя 2017 року, щоб продовжити навчання у США. Його дані було видалено з офіційної сторінки королівської сім'ї в Інтернеті.

Про свого сина кронпринцеса Метте-Маріт говорила, що народила його в 23 роки і він став її найбільшим подарунком.

"Маріус завжди мав роль, яку важко було визначити в суспільній сфері. Він був і буде винятково важливою частиною нашої родини. Маріус став символом незвичайного вибору, який ми зробили, коли одружилися, в той самий час він не буде нести публічних обов'язків, як його брати і сестри. Він не повинен відігравати публічну роль і не є публічною фігурою", — говорила вона, коли її синові було 20 років.

Королівська особа зізналася, що не раз помічала, що її очікування від поведінки Маріуса нереалістичні.

У 2018 році чоловік закрутив роман із моделлю Джуліан Снеккестад і це викликало обурення громадськості, оскільки багато хто вважав, що дівчина не вирізняється моральними принципами.

Маріус захоплюється водними видами спорту та мотоциклами, іноді публікуючи фото- і відеозвіти на своїй сторінці в соцмережі. Судячи з його акаунту, він також дуже любить тварин.

Мати-одиначка та простолюдинка Метте-Маріт вийшла заміж за кронпринца Гокона в соборі Осло 25 серпня 2001 року і в цьому шлюбі народилися двоє дітей — майбутня королева принцеса Інгрід Александра і принц Сверре Магнус.

Кронпринцеса мала з'явитися на Олімпіаді в Парижі 2024 року разом зі своїм чоловіком, кронпринцом Гоконом, 6 серпня, але майбутній король відвідав змагання з кінного спорту та легкої атлетики один.

Раніше Фокус писав, що головний спадок британських принцес Євгенії та Беатріс опинився під питанням.