Бейонсе отказалась от фамилии Jay-Z, – СМИ

Поклонники единогласно решили, что на такое редакторы издания, публикующие имена победителей рейтинга, не решились бы без согласования с командой звезды, а потому она и в самом деле могла отказаться от фамилии мужа.

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43-летняя американская певица Бейонсе, которая через сутки после скандала с обвинением ее мужа Jay-Z в изнасиловании несовершеннолетней посетила вместе с ним и 12-летней дочерью Блю Айви премьеру мультфильма "Муфаса: Король Лев" и демонстрировала всем, что в семье мир и благодать, внезапно сделала шаг, который теперь обсуждают все, кто следит за этой историей, пишет Hello.

Когда журнал Forbes опубликовал свой список самых влиятельных женщин мира, все заметили, что Бейонсе, которая занимает 35 место, указана под своей девичьей фамилией Бейонсе Ноулз, а не по мужу Бейонсе Ноулз-Картер.

Бейонсе в списке влиятельных женщин – на 35 месте Фото: Скриншот

В сети поклонники предположили "мягкую смену имени", но были и те, кто говорил, что Forbes часто использовал ее девичью фамилию в прошлом. Однако это объяснение не совсем совпало, поскольку Forbes еще в сентябре называл артистку "Бейонсе Ноулз-Картер", освещая запуск ее бренда виски SirDavis.

Бейонсе, которая уже более десяти лет использует имя Картер, даже гастролирует как "миссис Carter" и назвала свой последний альбом Cowboy Carter. Она никак не прокомментировала циркулирующие слухи.

В иске против Шона Diddy Комбса, обновленном 8 декабря, утверждается, что он вместе с Jay-Z изнасиловал 13-летнюю девушку во время вечеринки после церемонии вручения премии VMA 2000 года в Radio City Music Hall в Нью-Йорке.

Жертва, теперь уже взрослая, изначально называла Jay-Z "Знаменитостью А" в своем иске и утверждает, что свидетельницей инцидента была неназванная знаменитость женского пола, "Знаменитость Б".

Обвинения против Diddy и Jay-Z являются частью волны исков, поданных против хип-хоп-магнатов в соответствии с Законом о совершеннолетних жертвах Нью-Йорка, который временно отменил срок давности для некоторых дел о сексуальном насилии.

Jay-Z с тещей, женой и дочерью на премьере фильма "Муфаса: Король Лев" Фото: Getty

В своем ответе на иск Jay-Z категорически отверг обвинения, обвинив предполагаемую жертву в попытке шантажа. Он заявил, что переживате за детей, которым теперь начнут задавать неудобные вопросы, и в частности за дочь Блю Айви, которой 7 января исполнится 13 лет.

Более того юридическая командра рэпера набросилась на адвоката Тони Бузби, который представляет потерпевшую, и потребовала раскрыть имя истца, В свою очередь Бузби заявил, что защита Картера уже допустила несколько правонарушений, пытаясь натравить клиентов его юридической фирмы на него же, предлагая деньги.

Ранее Фокус писал, что всплыла информация о том, что Jay-Z убил своего кузена и торговал наркотиками.